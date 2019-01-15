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“سوسطارة” تمطر شباك “النصرية” وتعزّز الصدارة

adel boukhalfa 15 يناير 2019 الرياضة, رياضة محلية اضف تعليق 19 زيارة

حسمت تشكيلة اتحاد الجزائر “الداربي” ضد نصر حسين داي الذي جرى عشية اليوم الثلاثاء بملعب عمر حمادي ببولوغين، لصالحه بواقع (4-1)، ضمن لقاء متأخر عن الجولة الـ17 من الرابطة الأولى موبيليس.

وقد كان نادي “سوسطارة” سباقا للتهديف عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة الـ34 نفذها أيبارا برانس بنجاح، قبل أن تعدل “النصرية” بأقدام ديب إبراهيم في الدقيقة الـ51، إلا أن عبد الكريم زواري أعاد الأمور إلى نصابها في الدقيقة الـ52، ثم عمق حمزة كودري النتيجة في الدقيقة الـ55، قبل أن يختتم الليبي مؤيد اللافي مهرجان التهديف في الدقيقة الـ70.

وبهذا الفوز عزّز الاتحاد مركزه الريادي برصيد 36 نقطة، فيما تجمد رصيد “النصرية” عند النقطة 23 في المرتبة السابعة.

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