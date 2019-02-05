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“سوسطارة” أمام فرصة تعميق الفارق و”الموب” لتضميد الجراح

adel boukhalfa 5 فبراير 2019 الرياضة, رياضة محلية اضف تعليق 87 زيارة

ينزل عشية اليوم الرائد اتحاد الجزائر، ضيفا على مولودية بجاية، على ملعب الوحدة المغاربية ضمن الجولة الـ20 من الرابطة الأولى موبيليس، في مواجهة يحاول نادي “سوسطارة” من أجل استغلالها لتعميق الفارق عن الملاحق شبيبة القبائل.

وبعد تعثر “الكناري” مجددا وتلقيه خسارة ضد نادي بارادو أمس بثنائية نظيفة، يسعى الاتحاد لاختطاف النقاط الثلاث التي ستكون كفيلة بتعميق الفارق إلى 7، وخطوة جديدة نحو لقب البطولة وكذا استكمال باقي المشوار بأكثر أريحية.

وفي المقابل يستهدف “الموب” أيضا استغلال تعثر منافسيه اتحاد بلعباس الذي سقط على أرضه، وكذا جمعية عين مليلة المتعادلة داخل الديار، والإطاحة بالرائد للابتعاد عن منطقة الخطر.

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