أنقذ الدولي الجزائري العربي هلال سوداني فريقه نوتنغهام فورست مساء السبت، من الخسارة أمام المضيف ويغان.

وتعادل فريق نوتنغهام فورست بِنتيجة (2-2) خارج القواعد، ضمن إطار الجولة الرابعة من عمر بطولة القسم الأول الإنجليزي للموسم الجديد.

وسجّل سوداني الهدف الأخير في هذه المباراة، وبِالضبط في الوقت بدل الضائع (90+1). بعدما أهدر مهاجم نوتنغهام فورست لويس غرابان ضربة جزاء تصدّى لها حارس مرمى ويغان كريستيان والتون، قبل أن ينقضّ عليها سوداني ويُحرز الهدف، وبهذا يكون سوداني قد سجل هدفه الثاني في مباراته الثانية مع فريقه الجديد نوتينغهام فورست في الدوري الإنجليزي.

قديورة يغادر مضطرا

وخلال المباراة ذاتها، غادر الدولي الجزائري عدلان قديورة الناشط في نادي نوتنغهام فورست، أرضية الملعب مُصابا.

وخرج قديورة في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأوّل، وعوّضه زميله بِالخط نفسه في فريق نوتنغهام فورست بان واتسون.

واصطدم قديورة بِاللاعب الويلزي لي إيفانز متوسط ميدان فريق ويغان، فتعرّض الدولي الجزائر على إثرها للإصابة، وترك أرضية الميدان وهو يُعاني على مستوى العين اليسرى.

ولم تُصدر إدارة نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي أيّ بيان بِشأن إصابة لاعبها عدلان قديورة.

ياسين سوداني