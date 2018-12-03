الإثنين , ديسمبر 3 2018
أخبار عاجلة
الرئيسية / الرياضة / في حال فشل التعاقد مع فابريغاس:
سواريز صفقة ميلان القادمة

في حال فشل التعاقد مع فابريغاس:
سواريز صفقة ميلان القادمة

Yacine Soudani 3 ديسمبر 2018 الرياضة, رياضة دولية اضف تعليق 113 زيارة

أشار موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي بأن إدارة ميلان ترغب في التعاقد مع اللاعب الإسباني في جانفي المقبل، ولكن المشكلة هي أن إدارة البلوز ترغب في 12 مليون يورو تقريبًا للاستغناء عن فابريغاس في منتصف هذا الموسم.

وارتبط اسم الإسباني سيسك فابريغاس متوسط ميدان فريق تشيلسي الإنجليزي، الحالي بالانتقال للعب في صفوف ميلان في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة وسينتهي عقد سيسك فابريغاس مع فريقه اللندني تشيلسي في الصيف المقبل، ولن يجدد عقده مع النادي، ليفتح بذلك الباب أمام تعاقد ميلان معه بشكل مجاني.

وأكمل الموقع أن في هذه الحالة، سيتجه مسؤولو ميلان للتعاقد مع دينيس سواريز متوسط ميدان فريق برشلونة صاحب الـ 24 عامًا، ليكون صفقة الروسونيري القادمة بخط الوسط.

ياسين.س

 

عن Yacine Soudani

شاهد أيضاً

تذبذب العلاقة تسيل لعاب إنتر ميلان:
أزمة أوزيل قد تنتهي برحيل اللاعب

ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن مسعود أوزيل، يرغب في الرحيل عن أرسنال خلال الانتقالات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2018, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super