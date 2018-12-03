أشار موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي بأن إدارة ميلان ترغب في التعاقد مع اللاعب الإسباني في جانفي المقبل، ولكن المشكلة هي أن إدارة البلوز ترغب في 12 مليون يورو تقريبًا للاستغناء عن فابريغاس في منتصف هذا الموسم.

وارتبط اسم الإسباني سيسك فابريغاس متوسط ميدان فريق تشيلسي الإنجليزي، الحالي بالانتقال للعب في صفوف ميلان في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة وسينتهي عقد سيسك فابريغاس مع فريقه اللندني تشيلسي في الصيف المقبل، ولن يجدد عقده مع النادي، ليفتح بذلك الباب أمام تعاقد ميلان معه بشكل مجاني.

وأكمل الموقع أن في هذه الحالة، سيتجه مسؤولو ميلان للتعاقد مع دينيس سواريز متوسط ميدان فريق برشلونة صاحب الـ 24 عامًا، ليكون صفقة الروسونيري القادمة بخط الوسط.

ياسين.س