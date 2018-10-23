أعلنت الكتل البرلمانية لأحزاب المعارضة مقاطعتها لجلسة انتخاب خليفة السعيد بوحجة المقررة اليوم وأكدت على أن ما عرفته الغرفة السفلى تخص أحزاب الأغلبية ولا تعنيها لأنهل هي من انتخبت عليه وهي اليوم تريد رحيله غير أن هذا لم يمنعها من استنكار الخروقات وتجاوز القانون التي انتهجتها هذه الأخيرة وأجمعت في الوقت نفسها أنها ستتعامل مع “رئيس الأمر الواقع “

رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أحمد صادوق:

“سنستمر في النضال داخل الغرفة السفلى”

أفاد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم احمد صادوق أن نواب حمس غير معنيين بجلسة انتخاب الرئيس الجديد للغرفة السفلى واستنكر في السياق ذاته الإجراءات اللاقانونية التي لجأت لها الأغلبية البرلمانية لتجاوز الأزمة بتعميق لا شرعية البرلمان من إنتخابات مزورة وصولا لانقلاب و الإتيان برئيس ” الأمر الواقع” للمجلس الشعبي الوطني.

وقال صادوق في تصريح ل ” الجزائر ” أمس:” قررنا مقاطعة جلسة انتخاب خليفة بوحجة و استنكرنا كافة الإجراءات اللاقانونية التي اتبعت منذ بداية الأزمة لغاية الوصول لسياسة الأمر الواقع التي فرضتها الأغلبية البرلمانية والتي ستنتخب رئيسها هي وليس رئيس الغرفة السفلى ” و تابع :”سنتعامل مع سياسة الأمر الواقع المفروضة علينا لأننا ممثلين عن الشعب و منتخبين و من غير المفروض أن ننسحب قاطعنا ما رأيناه مخالفا للقانون ولايعنينا غير أننا مستمرون في رسالتنا بالنضال لأجل من انتخبونا”.

رئيس كتلة جبهة القوى الاشتراكية، سليمان صادق:

“سنقاطع الجلسة لكننا سنتعامل مع الرئيس الجديد”

ومن جهتهم قرر نواب جبهة القوى الاشتراكية مقاطعة الجلسة المخصصة لترسيم قرار لجنة الشؤون القانونية والإدارة والحريات بشغور منصب الرئيس وانتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي الوطني و قال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب سليمان صادق أن قرار المقاطعة ليس الأول من نوعه في سبقته مقاطعة جلسة انتخاب السعيد بوحجة سابقا غير أن هذا لم يمنعه من التأكيد أن انتخاب رئيس جديد بالسلوك الغير قانوني وتجاوز للقانون والدستور وتابع :”لا يوجد أي إشكال في التعامل مع خليفة الرئيس الحالي للمجلس كونه يتعامل مع الهياكل و ليس الأشخاص ومنذ بداية الأزمة لم تكن لهم أي علاقة بها لأنها قرار سياسي لحزب الأغلبية.

رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال، جلول جودي:

“سنكمل عهدتنا البرلمانية بصفة عادية وسنتعامل مع الرئيس الجديد”

أعلن رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال جلول جودي مقاطعة حزبه لجلسة التصويت المبرمجة اليوم للمصادقة على قرار لجنة الشؤون القانونية والإدارة والحريات القاضي بشغور رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة وانتخاب خليفة له و قال جودي في تصريح ل “الجزائر” أمس :”حزب العمال ليس طرفا في الصراع الدائر داخل أسوار البرلمان ولن يتدخل على اعتبار أن الأغلبية المزورة هي التي تحدد الخطوط العريضة له لم ننتخب بوحجة ولم ندعوه اليوم للرحيل وبالتالي لا دخل لنا فيما تقوم به الأغلبية البرلمانية “.

وأضاف :”نوابنا سيلتزمون بأداء عهدتهم البرلمانية بالرغم من قرارا مقاطعة جلسة المصادقة على قرار اللجنة بشغور لمنصب وانتخاب رئيس جديد وسنتعامل مع الرئيس الجديد للغرفة السفلى ونستكمل مهمتنا بصفة عادية بالمشاركة في كل أعمال المجلس ومناقشة القوانين والأسئلة الموجهة لأعضاء الحكومة.”

الكتلة البرلمانية للإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء:

“جلسة اليوم انقلاب لا علاقة لنا بها لا من قريب ولا من بعيد”

وأعلنت الكتلة البرلمانية للإتحاد من أجل النهضة و العدالة مقاطعتها لجلسة انتخاب الرئيس الجديد للغرفة السفلى وأكدت أنها غير معنية بإجراءات المصادقة على تقرير اللجنة القانونية ولا انتخاب الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني كما اعتبرت مسار الأزمة التي عرفتها الغرفة السفلى ليست طرفا فيها وتنأى بنوابها عن كل اصطفاف مع أي طرف كان وهي مستقلة في قراراتها ومواقفها.

وأشارت أن الإجراءات التي صاحبت مسار أزمة البرلمان لم تكن منسجمة مع المنظومة القانونية وحتى الدستورية وبعضها ساهم في تشويه المؤسسات الدستورية ودعت بالموازاة مع ذلك السلطة لتحمل مسؤولياتها .

واعتبر النائب عن الإتحاد لخضر بن خلاف في تصريح ل ” الجزائر أمس ” و قال :”هذه الجلسة بنيت على إجراءات غير دستورية وغير قانونية و تمثل انقلابا على شرعية مؤسسات الدولة فهي لا تعنيني لا من قريب و لا من بعيد وما بني على باطل فهو باطل فاليوم نحن في وضعية حرجة رئيس شرعي لم يستقل ولم تثبت فيه الحالات التي نصت عليها المادة 10 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وهناك رئيس آخر جاء عن طريق” السلاسل و”الكادنة” “وتابع:” و ستجتمع الكتلة غدا لدراسة هذه التطورات فنحن مقاطعون جلسة انتخاب الرئيس الجديد ولازلنا لغاية اليوم ننتظر رد فعل من السلطات العليا للبلاد والتي لم تتدخل في ظل الانتهاك المستمر للقوانين وهو الأمر الذي ساهم في تشويه صورة مؤسسات الدولة.

وعن تبعات هذه المقاطعة وإن كانت ستستمر لما بعد رد بن خلاف :” لا أريد استباق الأحداث ننتظر مخرجات جلسة الغد ولازلنا ننتظر في الوقت نفسه رد فعل من السلطات العليا على هذه الخروقات”

رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة المستقبل، لحاج الغوثي:

نحن غير معنيين و”يداك أوكتا وفوك نفخ”

كشف الكتلة البرلمانية لحزب جبهة المستقبل أنها ستغيب على جلسة انتخاب خليفة السعيد بوحجة اليوم وأكدت على لسان رئيسها لحاج الغوثي أنهم غير معنيين بها وضد المهزلة والخروقات بالجملة التي شهدتها الغرفة السفلى لمدة 18 يوما وقال :”سوف نكون غائبين عن جلسة انتخاب الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني المنتظرة اليوم وبالنسبة لنا لم نستشر وبالتالي :” يداك أوكتا وفوك نفخ ” فنحن غير معنيين بجلسة الغد وسنجتمع يوم غد مع قيادة الحزب لدراسة الوضع وكيفية التعامل معه ”

وأضاف:” نحن رفضنا من البداية طريقة التعامل مع الأزمة والتي وصلت حتى مهزلة غلق باب إحدى مؤسسات الدولة بالكادنة في صورة مؤسفة وتصرف لا يليق بصورة واجهة البلاد وبادرنا من أجل إصلاح ذات البين غير أن البعض رفض المسعى ووصلت لمرحلة إعلان الشغور واليوم إنتخاب رئيس جديد متجاوزة كافة القوانين والنواب الآخرين ” و تابع :” في السياق ذاته :” منذ البداية متمسكين بموقفنا الواضح بالخروج من الشرعية للدخول في اللاشرعية بسياسة الأمر الواقع وانتقلت معها الأمراض الحزبية إلى مؤسسات الدولة وفرض سياسة الأمر الواقع باللجوء لطرق غير قانونية لحل الأزمة “.

زينب بن عزوز