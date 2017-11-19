أكد رئيس حزب تجمع أمل الجزائر، تاج، عمار غول أن حزبه سيكون القوة رقم واحد في محليات الـ23 نوفمبر الجاري،وقال تاج حزب يعمل على تجميع كل المواطنين بكل صفاتهم لأجل المحافظة على الوطن.

وخلال كلمة في قاعة الشيخ عبد الحميد وسط مدينة عين الدفلى أمس أكد غول أن السياسة ليست تهريج و نفاق و كلام منحط وان السياسيون يزرعون بذور الأمل ، يقول “ونحن في تاج نعمل على أن نكون يدا واحدة مثل هبة أول نوفمبر”

وعن الوضع الاقتصادي إعتبره غول أزمة حقيقة لا مفر منها يقول” حقيقة لدينا مشاكل إقتصادية و أزمة مالية لكننا نملك الحلول شريطة تعاون و تضامن الشعب الجزائري”وأضاف أن الجزائر لديها تحديات إجتماعية إقتصادية ثقافية سياسية.

وفتح غول النار على الأطراف التي تبث اليأس في المجتمع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقال” لدينا مخاطر لأنه يوميا تبث في مواقع التواصل الإجتماعي أفكار هدامة نحن ضدها.”

هذا وجدد الرجل الأول في تاج على تثمين إنجازات رئيس الجمهورية وأكد”كل ما أنجز في برنامج رئيس الجمهورية نثمنه ولكن يوجد نقائص ومناطق تحتاج إلى برامج تنموية سنعمل على تصحيحها،-يضيف- يجبأ نحافظ على المكتسبات و نرافق النقائص.”

وتحدث مطولا عن برنامج حزبه وشرح تفاصيله “في برنامج حزب تاج ركزنا على ثلاث هي ملف التنمية المحلية و ملف الشباب و ملف الطبقة الضعيفة والهشة.”

وأضاف غول أن ملف الشباب بالنسبة لتاج ملف كبير لا يجب إغفاله و تأطيرهم و إعطائهم مرافقة خاصة،وأشار إلى أنه لبد من رفع عاليا مطالب الشباب كونه ملف الساعة.”

رزاقي جميلة