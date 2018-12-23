أعدت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب” ورشة لإطلاق حملة مليونية لمطالبة الحكومة برفع أجور العمال وإلغاء الضريبة على الدخل والمتقاعدين، في ظل تدهور القدرة الشرائية للمواطنين .

وبحسب البيان الصادر عن النقابة فإن الورشة ناقشت محورين أساسيين وهما، “مسودة مشروع استبيان سبر آراء للقدرة الشرائية”، بالإضافة إلى “صياغة رسالة لأصحاب القرار مع جمع مليون توقيع من أجل رفع الأجور تماشيًا والقدرة الشرائية ومراجعة الضريبة على الدخل وإلغائها على المتقاعدين”.

وسجلت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب” أن هناك “سياسة ممنهجة تطبق على تجويع وتفقير العمال حتى يبقى الشغل الشاغل للعامل البحث عن القوت اليومي فقط وينسى المواضيع الشائكة التي تثبت للعامل فشل النظام”.

وحدّد التنظيم المشاكل التي تُواجه المواطن الجزائري التي يأتي في مقدمتها” تدهور القدرة الشرائية، صعوبة الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، كالتربية، الصحة، الشغل، السكن والنقل”.

وإعتبرت نقابة “السناباب” أن إرتفاع البطالة وتفشي ظاهرة الهجرة غير الشرعية وإرتفاع نسبة الإنتحار في صفوف الشباب، هو نتيجة للقوانين والإجراءات غير الإجتماعية التي تقررها السلطات، مشدّدة على أنها “ستعمل عبر كل الطرق السلمية والقانونية من أجل إفتكاك راتب لائق وكريم للعمال” .

فلة –س