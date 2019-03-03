سليمان حاشي: معرض الإرث الثقافي اللامادي في إفريقيا ينطلق يوم الثلاثاء بقصر الثقافة مفدي زكرياء

ينطلق اليوم الثلاثاء معرض “الإرث الثقافي غير المادي في إفريقيا”، وذلك قصر الثقافة «مفدي زكرياء، بمشاركة 28 دولة إفريقية، حيث سيتم عرض عناصر ثقافية لا مادية مصنفة من طرف اليونسكو، حسب سليمان حاشي مسير المركز الإقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا.

المعرض الذي يتواصل حتى يوم 20 جويلية المقبل، يتكفل بمهمة التعريف بهذا التراث غير المادي لمنطقة إفريقيا وجرده والبحث العلمي والتوثيق والحماية وتحفيز التعاون، وتبادل الخبرات، من خلال المركز الإقليمي الذي يسيره.

ويعد مركز الجزائر هو المركز السابع في العالم، وأنّ لكلّ إقليم مركز يعمل مثل مركز الجزائر على ضوء الاتفاقية الدولية لحماية التراث الثقافي غير المادي لليونسكو لسنة 2003.

وسيعرف يوم المعرض اجتماعا لمسيري المراكز السبعة الدولية للحديث عن نصوص إنشاء المركز وبرنامج عمله، بحضور وزير الثقافة عز الدين ميهوبي والمديرة العامة لليونسكو.

ويهدف المعرض للتعريف وإتاحة تقدير عناصر التراث الثقافي غير المادي المسجل من طرف مختلف دول القارة، على قوائم تراث الإنسانية للاتفاقية الدولية لحماية التراث الثقافي غير المادي لليونسكو لسنة 2003.