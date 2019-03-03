الأحد , مارس 3 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الثقافة / سليمان حاشي: معرض الإرث الثقافي اللامادي في إفريقيا ينطلق يوم الثلاثاء بقصر الثقافة مفدي زكرياء

سليمان حاشي: معرض الإرث الثقافي اللامادي في إفريقيا ينطلق يوم الثلاثاء بقصر الثقافة مفدي زكرياء

Sabrina Kerkouba 3 مارس 2019 الثقافة اضف تعليق 33 زيارة

 

ينطلق اليوم الثلاثاء معرض “الإرث الثقافي غير المادي في إفريقيا”، وذلك قصر الثقافة «مفدي زكرياء، بمشاركة 28 دولة إفريقية، حيث سيتم عرض عناصر ثقافية لا مادية مصنفة من طرف اليونسكو، حسب سليمان حاشي مسير المركز الإقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا.

المعرض الذي يتواصل حتى يوم 20 جويلية المقبل، يتكفل بمهمة التعريف بهذا التراث غير المادي لمنطقة إفريقيا وجرده والبحث العلمي والتوثيق والحماية وتحفيز التعاون، وتبادل الخبرات، من خلال المركز الإقليمي الذي يسيره.

ويعد مركز الجزائر هو المركز السابع في العالم، وأنّ لكلّ إقليم مركز يعمل مثل مركز الجزائر على ضوء الاتفاقية الدولية لحماية التراث الثقافي غير المادي لليونسكو لسنة 2003.

وسيعرف  يوم المعرض اجتماعا لمسيري المراكز السبعة الدولية للحديث عن نصوص إنشاء المركز وبرنامج عمله، بحضور وزير الثقافة عز الدين ميهوبي والمديرة العامة لليونسكو.

ويهدف المعرض للتعريف وإتاحة تقدير عناصر التراث الثقافي غير المادي المسجل من طرف مختلف دول القارة، على قوائم تراث الإنسانية للاتفاقية الدولية لحماية التراث الثقافي غير المادي لليونسكو لسنة 2003.

عن Sabrina Kerkouba

شاهد أيضاً

بحضور وزير الثقافة عز الدين ميهوبي: وقفة تأبينية للدكتور محمد عيسى موسى بالمكتبة الوطنية

  نظمت وقفة تأبينية على المدير السابق للمكتبة الوطنية الجزائرية وعضو المجمع الجزائري للغة العربية، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super