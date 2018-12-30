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سليماني يقرّر الرحيل عن فنرباتشي خلال هذا “الميركاتو”

adel boukhalfa 30 ديسمبر 2018 الرياضة, المنتخب الوطني اضف تعليق 50 زيارة

كشفت مصادر صحفية في تركيا، أن الدولي الجزائري إسلام سليماني، قرر رسميا الرحيل عن ناديه الحالي فينرباتشي، خلال فترة التحويلات الشتوية المقبلة، بالنظر للمستوى الباهت الذي ظهر به منذ انضمامه للنادي بداية الموسم الحالي.

وأضافت ذات المصادر، بأن سليماني أخبر إدارة فينرباتشي، عن رغبته في الرحيل، مؤكدا أنه يسعى لإعادة بعث مشواره مع ناد آخر بعدما فشل في فرض نفسه والتألق في البطولة التركية، لاسيما وأن الوقت ليس في صالحه بالنظر للتحديات التي تنتظره مع المنتخب الوطني المقبل على نهائيات كأس أمم إفريقيا الصيف القادم، ما يجعل انضمامه إلى فريق آخر يضمن له لعب أكبر عدد من المباريات، ضرورة حتمية حتى لا يسقط من حسابات الناخب الوطني جمال بلماضي.

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