بعد أسبوع عن كشف نيته الترشح للرئاسيات المقبلة بالقول إنه سيكشف عن موقفه النهائي خلال 40 يوما تراجع رئيس المنتدى العالمي للوسطية و الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم ابوجرة سلطاني عن ترشحه في خرجة غير متوقعة وأكد أن سحب نية الترشح نهائيا من التداول الإعلامي والحزبي ليس له علاقة بأي جهة غير أنه سيكون في خدمة الوطن.

وذكر بيان له أمس حازت الجزائر نسخة منه :”أعلن سحب نية الترشح نهائيا من التداول الحزبي والإعلامي وتحرير قراري من الارتهان لأي جهة سوى ما يستدعيه الواجب الوطني فلن أتخلف عنه .”

وربط أبو جرة سحب نيه من الترشح بثلاث عوامل كانت ثمرة لمشاورات أفرزت خلاصات كانت الفيصل في تحديد الموقف بكل قناعة- على حد تعبيره- واعتبر أن المشاركة في سباق الرئاسيات في ظل هذه الظروف يؤكد أن النتائج محسومة سلفا وقال: “كانت الخطوة الأولى التي باشرتها فور إبداء النية استشارة استئناس أجريتها بصورة فردية وبشكل مباشر مع من أثق في كفاءتهم وخبرتهم وبعد نظرهم ومعرفتهم بالمآلات فكانت هذه المشاورات ثلاث خلاصات أراها كافية لتحديد موقف بصورة نهائية أولاها مازال كثيرا من الغموض يلف العملية برمتها ولا يشجع الجادين على الإقدام وثانيها أن الترشح باسم حزب أو باسم لون سياسي لا يوصل في الظرف الحالي إلى سدّة الحكم والثالثة التفرغ للمنتدى وبذل الجهد في ترقيته وتطويره وتوسيعه انفع للجزائر ولمستقبل لأجيال من المجازفة في سباق يبدو أن نتائجه محسومة بشرع الواقع .”وأضاف :”و قد زادت قناعتي أن الظروف الوطنية والبيئة الإقليمية والدولية مازالت غير مهيئة للانفتاح على الوجوه غير المألوفة لديهم في ظل شرعية دولية مشجعة على فرض المنطق المحلي في خيارات البرامج والرجال والتوجهات والمصالح المشتركة وبقراءاتي ثانية للمشهد الانتخابي بمسؤولية وطنية أوسع من الحزبيات ومن الاصطفاف الإيديولوجي.

تراجع أبو جرة عن ترشحه لهذه الاستحقاقات لم يمنعه من التأكيد على ضرورة العمل على إنجاح هذا الموعد الانتخابي بما يخدم الوطن مع تشجيع كل من أعلن ترشحه مؤكدا أن على هؤلاء وضع نصب أعينهم حجم المسؤولية التي هم مقبلون عليها وأورد في بيانه :” نشجع كل من يستأنس في نفسه القدرة على خوض هذا الاستحقاق الانتخابي الثقيل فالجزائر لم تضيق بالمنافسة الحزبية ولا بالطموح الحر فقد كانت دائما أوسع من الأحزاب والنقابات والاتحادات والمنظمات والنخب ولكن على الطامحين أن يستشعروا حجم ما هم مقبلون عليه ورحم الله الشيخ محفوظ نحناح صاحب شعار ” الجزائر حررها الجميع و يبنيها الجميع ” وتابع في السياق ذاته :” فالمسؤولية تقتضي أن يتعاون الجميع على إنجاح هذا الموعد خدمة للوطن “.

زينب بن عزوز