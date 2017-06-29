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سلطات الاحتلال المغربي تشن حملة اختطافات بالعيون المحتلة

eldjazair 28 يونيو 2017 العالم اضف تعليق 17 زيارة

تشن سلطات الاحتلال المغربية منذ أيام ، حملة واسعة من الاختطافات بمدينة العيون شملت مجموعة متكونة من شباب و قاصرين صحراويين بسبب مشاركتهم في مظاهرات سلمية مطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال ،حسب ما أفاد به المكتب التنفيذي لتجمع المدافع الصحراويين عن حقوق الإنسان.
وحسب نقس المصدر فقد تم احالة يوم السبت الماضي مجموعة متكونة من قاصر و 03 شبان صحراويين إلي السجن المحلي بالعيون المحتلة ، الأمر يتعلق بكل من لمجد أبو 19 سنة و منصور الموساوي 17 سنة و محمد الكركار 18 سنة و محمد فاضل السويح. وحسب إفادة عائلات هؤلاء القاصرين و الشبان الصحراويين فإن أبناءهم تعرضوا للضرب و التنكيل و للتعذيب الجسدي و النفسي أثناء اختطافهم و داخل سيارات الشرطة و بمخفرها قبل أن يتم إحالتهم الى السجن بتهم ملفقة و مفبركة.
جدير بالذكر بإن هؤلاء المعتقلين الصحراويين يتابعون دراستهم بالمستويين الإعدادي و الثانوي بمؤسسات تعليمية

 

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