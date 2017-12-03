حث المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا, غسان سلامة, الليبيين على انتهاز الفرصة للإعداد لانتخابات العام المقبل، استنادا لخارطة الطريق التي أعلن عنها في وقت سابق.

وأعرب السيد سلامة -في مؤتمر صحفي في العاصمة الايطالية روما على هامش الطبعة الثالثة للندوة الدولية “روما-الحوار المتوسطي”- عن أمله في أن يتم توفير الظروف الملائمة لإجراء انتخابات وطنية في ليبيا في غضون “عدة أشهر”, داعيا الليبيين إلى “انتهاز فرصة تراجع التدخل الدولي وتحول الاهتمام إلى اتجاه آخر للعمل معا للإعداد لانتخابات العام المقبل”.

وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا “أشعر بأن هناك الكثير من التدخل في القضية الليبية”, مضيفا في الوقت ذاته “هناك تراجع في التدخل الدولي.. وعلى الليبيين العمل معا لبناء مؤسسات ثابتة”.

وكان غسان سلامة, قد كشف شهر سبتمبر الماضي عن خطة الأمم المتحدة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بحلول العام القادم في محاولة لإنهاء سنوات من الاضطرابات السياسية التي عمت بعد الإطاحة بنظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي في 2011.

وأصر المبعوث الأممي في مناسبات عدة, على دستور جديد يتم الاستفتاء عليه قبل الانتخابات, ودعا إلى مؤتمر وطني لتوحيد صفوف كافة التيارات المؤثرة في ليبيا.

وفي السياق ذاته، أكد أنه “لا يجب أن تكون الانتخابات حلا سريعا” مشيرا إلى ضرورة أن تلتزم البلاد بالشروط التقنية اللازمة كتسجيل الناخبين وتبني قانون انتخابي.

وبهذا الخصوص, أعلن المبعوث الاممي عن بدء تسجيل الناخبين عبر المفوضية العليا للانتخابات شهر ديسمبر الجاري, مطالبا بالسماح لآلية التسجيل بالعمل في أنحاء البلاد ومؤكدا أنه “على الليبيين أن يختاروا شكل الحكم الذي يريدونه”.

وأكد السيد سلامة, أنه على “من يريد التصويت أن يكون قادرا على أن يقوم بذلك بشكل آمن وبحرية كما ينبغي كذلك على الفرقاء السياسيين الاتفاق وقبول النتائج”.

وبموجب اتفاق تم التوصل إليه في 2015 ودعمته الأمم المتحدة, تولت حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج السلطة العام الماضي.

ق. د