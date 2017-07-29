أشرف الوزير الأول عبد المالك سلال امس الاثنين ببلدية عين ياقوت بولاية باتنة على تدشين وحدة “أوراس سولار” لصناعة الألواح الشمسية التابعة للقطاع الخاص.

ولدى معاينته لمختلف سلاسل الإنتاج ثمن سلال التوجه نحو القطاع الخاص في الاستثمار في الطاقات المتجددة و شدد على وجه الخصوص على ضرورة “إنشاء جسر مع الجامعة” من أجل ضمان التكوين التطبيقي و تدعيم قطاع الطاقات المتجددة بالكفاءات المؤهلة.

وأعلن الوزير الأول الذي التزم بضمان المرافقة لهذا الاستثمار الخاص بأنه سيتم إدخال بند جديد يجعل استغلال الطاقة الشمسية في التجهيزات العمومية “أمرا ضروريا” ضمن دفاتر الأعباء المتعلقة بهذه المشاريع.

وأضاف بأنه سيتم إعداد عمل تنسيقي بين وزارتي السكن و العمران و المدينة والصناعة و المناجم من أجل السهر على تطبيق هذا البند لاسيما في إنجاز المستشفيات و المؤسسات التعليمية بالمناطق النائية على وجه الخصوص.

وتنتج وحدة “أوراس سولار” التي بنيت و جهزت بمنطقة النشاطات لبلدية عين ياقوت في إطار الشراكة مع شركة فرنسية على أساس قاعدة 51/49 و المعتمدة من طرف المجلس الوطني للاستثمار 125 ألف وحدة شمسية سنويا و هو ما يعادل 30 ميغاواط يمثلون احتياجات 30 ألف منزل.

وتم إطلاق أشغال إنجاز هذه الوحدة المتربعة على مساحة 5.500 متر مربع في 2013 بدعم من الدولة يمثل استثمارا ب10 ملايين أورو (أكثر من مليار د.ج).

و توظف وحدة “أوراس سولار” 50 عاملا أغلبهم مهندسون و تقنيون سامون كما توفر عديد مناصب الشغل غير المباشرة في نشاطات تركيب و تصليح الألواح الشمسية.

نسرين.م