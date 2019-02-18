ستشرع الحكومة حسب تصريحات وزير الداخلية، نور بدوي في ترقية بعض المناطق إلى ولايات منتدبة حتى تصل مستقبلا لولايات مستقلة، مؤكدا أن هذا العمل تم التحضير له منذ أشهر، والهدف من ذلك هو أن تصبح هذه الولايات المنتدبة ولايات قائمة بذاتها، بعد تجسيد المرحلة الأولى التي تخص منطقة الجنوب ثم تلك الخاصة بولايات الهضاب العليا ثم الشمالية.

وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، صبيحة الأمس الاثنين، من ولاية الجلفة، التي قادته إليها زيارة تفقد ومعاينة، أن الحكومة ستواصل ترقية بعض المناطق إلى ولايات منتدبة حتى تصل مستقبلا لولايات مستقلة، وأوضح بدوي في نفس السياق قائلا “لا نستطيع أن نقول أن كل شي أنجز، فطموحاتنا وطموحات مواطنينا غير محدودة، كما لا يمكننا نكران ما تم تحقيقه، والذي سنواصل في إنجازه من منطلق الإرادة القوية لرئيس الجمهورية الذي يريد بعث التنمية في أبعد نقطة من التراب الوطني في جميع القطاعات.

وفيما يتعلق بمنطقة عين وسارة، التي زارها أمس أكد بدوي أن هذه المنطقة تفرض نفسها بطاقاتها ومؤهلاتها وتواجدها الإقليمي وأنها ستكون ولاية منتدبة في إطار تجسيد قرارات فخامة رئيس الجمهورية التي تخص التنظيم الإداري، مؤكدا هذا العمل تم التحضير له منذ أشهر، والهدف من ذلك هو أن تصبح هذه الولايات المنتدبة ولايات قائمة بذاتها، بعد تجسيد المرحلة الأولى التي تخص منطقة الجنوب ثم تلك الخاصة بولايات الهضاب العليا ثم الشمالية.

ومن جهة أخرى أضاف الوزير بدوي، أن الحكومة ستكون مرافقة لكل البلديات التي تأتي بمشاريع هدفها خلق الثروة، مشددا أنه لا يمكن قبول عدم الانطلاق في إنجاز المنطقة الصناعية لعين وسارة بالرغم من تواجد الإمكانيات المالية اللازمة، مؤكدا أنه كلف والي الولاية بتسيير وإنجاز هذه المنطقة الصناعية .

وبخصوص الشباب قال بدوي” لن نتأخر في خدمة ومرافقة الشباب حامل الأفكار والمشاريع عمليا” مضيفا أن فهناك الآلاف من المؤسسات المصغرة التي أصبحت متوسطة وبذالك أصبحت مفخرة لنا وسمحت بإعادة إحياء الكثير من المؤهلات الوطنية، مؤكدا أنه سيرافق الإرادة في خلق الثروة من منطلق طاقات هاته المنطقة خاصة في ما يخص القدرات الفلاحية، والتي سيتم مرافقة الاستثمارات بها بالكهرباء الريفية والفلاحية.

سكنات مجهزة للأطباء

وفي سياق أخر وفي تصريح جانبي صرح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، خلال زيارته التفقدية لولاية الجلفة، أنه أعطى تعليمات للولاة خاصة على مستوى الهضاب العليا والجنوب، بتوفير الظروف الممتازة لاستقبال الأطباء والأطباء الأخصائيين وتسخير كل الإمكانيات للتكفل بهم لا سيما من خلال وضع تحت تصرفهم سكنات مجهزة كليا، بالإضافة إلى التسهيلات المقدمة للأطباء المقيمين، ويأتي هذا القرار بعد أشهر من دخول الأطباء المقيمين في حركة احتجاجية مطالبين بتوفير سكنات أثناء أداء الخدمة المدنية وهو ما استجابة له وزارة الداخلية على لسان نور الدين بدوي يوم الأمس.

رزاقي.جميلة