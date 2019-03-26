كشف بيان لولاية الجزائر أن السكان القاطنين بحي معمل النجاح ببلدية الرغاية اقتحموا أمس، حوالي 200 شقة من مشروع حي 2168 مسكن قيد الإنجاز.حيث تعود ملكية هذه الشقق حسب بيان لولاية الجزائر، لكناب بنك وأشغاله للمرقي العقاري ”ASSUR-IMMO”.وتشرف على إنجازه هذا المشروع وفق ذات البيان، مؤسسة كوسيدار بحي عدل الكروش سابقا ببلدية رغاية، التابعة للـمقاطعة الإدارية لرويبة.

وأشار بيان الولاية إلى تسبب المقتحمون في خسائر مادية نجمت عن عملية الإقتحام، تمثلت في تحطيم الأبواب الخارجية لـ 19 عمارة فضلا عن كسر أبواب حوالي 200 شقة وإطارات بعض النوافذ، حيث باشرت مصالح ولاية الجزائر بالمقاطعة الإدارية والبلدية تحرياتها فورا.

أين فتحت المصالح المعنية حوارا مع الأشخاص المقتحمين، في حدود الساعة الخامسة مساء، لحثهم على العدول عن فعلتهم،إلا أن كل أساليب الحوار لم تجد آذانا صاغية من طرف هؤلاء، وتبعا لذلك تم تسخير فرق التدخل للدرك الوطني

لا خلاء الشقق السكنية من المقتحمين، لتنتهي العملية في حدود الساعة السابعة مساء، حيث تعرض دركي خلال العملية لإصابة على الرأس.

وكشفت ذات المصالح عن فتحت تحقيق من قبل المصالح المختصة لتحديد المسؤوليات، كما أودع أصحاب المشروع شكوى ضد الأشخاص المقتحمين.

والذين خرّبوا السكنات وتسببوا في تحطيم الممتلكات العمومية، بهذا المشروع السكني قيد الإنجاز .

ف-س