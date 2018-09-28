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سكان الحميز يطالبون السلطات الولائية بالتدخل

بسبب تعرض الأوعية العقارية للإهمال :
سكان الحميز يطالبون السلطات الولائية بالتدخل

eldjazair 28 سبتمبر 2018 المحلي اضف تعليق 19 زيارة

طالب سكان حي “الحميز” بدار البيضاء، والي الجزائر التدخل من أجل إيجاد الحل للأوعية المسترجعة من عمليات الترحيل بالمنطقة، والتي باتت عرضة للتقسيم العشوائي .
حيث اشتكى السكان من تقسيم العقارات بين عدد من المواطنين بطريقة غير قانونية في تعد صارخ عليها، حيث حوّل البعض منها إلى مستودعات خاصة، وأخرى باتت حظائر لركن السيارات يسيّرها شباب بمنطقهم المافيوي، فيما اهتدى البعض الآخر إلى استغلالها تجاريا وتحويلها لأكشاك لبيع الورد، وهو الوضع الذي أثار حفيظة السكان، الذين أكدوا أن الحي ما يزال يعاني من انتشار الفوضى والقصدير برغم من عمليات الترحيل الأخيرة .
للتذكير فقد تم تجريد “الأميار” من حقهم في التصرف في تلك الأوعية أو استغلالها من دون موافقة الولاية، وهي التعليمة التي كانت سببا في الفوضى وسوء التسيير والإهمال.
ف-س

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