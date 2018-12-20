سقوط قتيل تاسع في احتجاجات “السترات الصفراء” بفرنسا

أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم، أن عدد القتلى خلال احتجاجات ”السترات الصفراء“ ارتفع إلى 9 ضحايا، فيما واصل متظاهرون تعطيل حركة المرور.

وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير في مؤتمر صحفي: “وجدت حالة وفاة تاسعة هذا الصباح في أجين بالقرب من أحد الميادين.. لقد كان واحدا من أصحاب السترات السفراء، وكان يحتج في الخارج، لكنه لم يتبع تعليمات السلامة على الطرق”.

وبدأ أصحاب السترات الصفراء مظاهراتهم في منتصف نوفمبر احتجاجا على زيادة ضريبة الوقود لكن الحركة تطورت بعد ذلك إلى احتجاجات أوسع على الإصلاحات الاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون وتطورت الاحتجاجات في باريس هذا الشهر الى أعمال عنف وتخريب.