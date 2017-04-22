أكد سفير المكسيسك بالجزائر خوان جوزي غونزاليس مياريس يوم الخميس على أهمية ترقية التعاون مع الجزائر باعتبارها “فاعل مهم” في القارة الافريقية معربا عن رغبة بلاده في تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي و السياسي بما يشمل محاربة الارهاب و الجريمة المنظمة.

و في محاضرة نشطها بالمدرسة الوطنية للادراة شدد السفير المكسيكي على التزام بلاده في المساهمة في جهود محاربة الارهاب في إطار الأجندة الشاملة للتعاون التي ترتكز عليها السياسية المكسيكية الخارجية.

و قال غونزاليس مياريس في هذا الصدد “نتابع عن كثب جهود الدبلوماسية الجزائرية على المستوى الدولي و الاقليمي و لاسيما فيما يخص الازمة في مالي وفي ليبيا” مشيرا في هذا الصدد الى الجولة التي يقوم بها حاليا وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية السيد عبد القادر مساهل الى ليبيا لتقريب وجهات النظر دعما لمسار التسوية السياسية للازمة الليبية.

و اوضح المسؤول المكسيكي انه “بالرغم من عدم وجود إطار ثنائي بين البلدين في مجال محاربة الارهاب الا ان هنا العديد من النقاط التي تتقاسمها المكسيك و الجزائر فيما يخص هذه الظاهرة التي اعتبر انه “ليس من السهل القضاء عليها”, لافتا الى وجود تقارب بين البلدين فيما يخص المجال العسكري و يتعلق الامر كما قال بالبحرية و الجريمة المنظمة و مكافحة المخدرات.

وذكر أن المكسيك – “التي لم تضربها يد الارهاب بعد تظل دائما شريك مسؤول في العديد من القضايا التي تهم القارة الافريقية باعتبارها بلد ملاحظ في الاتحاد الافريقي” مشيرا الى أن هناك “أمورا ملموسة يمكن للجزائر و المكسيك العمل على تجسيدها من خلال الحوار السياسي” مذكرا ان بلاده عملت منذ 55 على مستوى الامم المتحدة من اجل استقلال الجزائر.

و من جهة أخرى تطرق سفير المكسيك الى العلاقات المكسيكية-الامريكية إذ أكد ان بلاده التي تتقاسم مسافة 3142 كلم مع الولايات المتحدة /الدولة الجارة/ تعمل على الحفاظ على علاقات حسن الجوار و الامن و السلم في المنطقة مشيرا الى ان اكثر من 1 مليون شخص و 300 الف سيارة و 70 الف شاحنة نقل تعبر الحدود يوميا. و لفت الى ان 12 مليون مكسيكي يعيشون في الولايات المتحدة و منعهم حوالي 6 ملايين دون بطاقة اقامة.

ق.و