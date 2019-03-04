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سفير الجزائر في فرنسا: الرئيس هو من يقرر ولا أحد يفرض عليه أي شيء

Fella Soltani 4 مارس 2019 الحدث اضف تعليق 122 زيارة

نزل سفير الجزائر لدى فرنسا، عبد القادر مسدوة ضيفا على القناة الإخبارية الفرنسية “سي نيوز”، تحدث فيها عن الأوضاع في الجزائر وخاصة عن صحة الرئيس والانتخابات الرئاسية.

وقال مسدوة عن صحة الرئيس:  “أؤكد لكم أن الرئيس هو من يقرر ولا أحد يفرض عليه أي شيء”.

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