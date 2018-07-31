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سفير البرتغال بالجزائر يشيد بالتجربة “الكبيرة” التي تتمتع بها الشرطة الجزائرية

eldjazair 31 يوليو 2018 الاقتصاد اضف تعليق 18 زيارة

أشاد سفير البرتغال بالجزائر، كارلوس أولفيرا، أمس الثلاثاء، بالتجربة “الكبيرة” التي تتمتع بها الشرطة الجزائرية على الصعيد الإقليمي والدولي، حسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.
وأوضح السفير، لدى استقباله من طرف المدير العام للأمن الوطني، العقيد مصطفى لهبيري، أن الشرطة الجزائرية اكتسبت هذه التجربة بفضل خبرة إطاراتها وكذا المعدات المتطورة والحديثة التي تسمح لها في أداء مهامها على غرار السهر على أمن المواطن والممتلكات.
كما كان اللقاء فرصة للطرفين للتطرق إلى “سبل تعزيز التعاون بين شرطة البلدين في ميادين مختلفة كالتكوين, التدريب والشرطة العلمية وتبادل التجارب والخبرات وتطوير الأداء العملياتي لمواجهة كل أشكال الجريمة, بما فيها تلك العابرة للحدود والجريمة المستحدثة”، يضيف ذات المصدر.

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