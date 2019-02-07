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سفيرة كندا ترحب بمزيد من التعاون على المستوى البرلماني

لدى استقبالها من طرف معاذ بوشارب:
سفيرة كندا ترحب بمزيد من التعاون على المستوى البرلماني

islam kaab 6 فبراير 2019 الحدث اضف تعليق 54 زيارة

استقبل أمس رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب سعادة سفيرة كندا لدى الجزائر باتريسيا ماكولاغ وشكل اللقاء فرصة لاستعراض واقع وآفاق العلاقات الثنائية.
كما تم التأكيد على ضرورة إنعاش التعاون البرلماني بالإضافة إلى ضرورة رفع مستوى التبادلات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في إطار شراكة ندية مع دعم التكوين والتعليم ونقل التكنولوجيات.
وعلى صعيد آخر، أكد رئيس المجلس أن الإصلاحات الأخيرة التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد عززت دور مؤسسات الدولة والمكاسب الديمقراطية لا سيما في مجال حقوق الإنسان، حرية التعبير والمعتقد وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وهو ما أضفى مزيدا من المسؤولية على المجلس الشعبي الوطني لتكريسها باعتباره واجهة للتعدد السياسي في الجزائر.
وفي الأخير رحبت سعادة السفيرة بتنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة ” الجزائر – كندا ” حيث اعتبرتها بمثابة جسر للتبادل البرلماني وتسمح بالتطلع إلى مزيد من الشراكات.
ق-و

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