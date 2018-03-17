أثنت سفيرة النمسا بالجزائر فرانزيسكا هونزفيتز فريسنيغ، على كفاءة الدبلوماسية الجزائرية لا سيما في حل النزاعات، كما أبدت ارتياحها لقرب تنصيب مجموعة برلمانية للصداقة مع بلادها.

ولدى استقبالها الخميس من طرف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية عبد الحميد سي عفيف، بمقر المجلس الشعبي الوطني بالعاصمة، نوّهت السفيرة بالدور الذي تلعبه الجزائر في مجالها الجيو- سياسي، معربة عن أملها في توسيع وتعميق التعاون بين البلدين خاصة في الفلاحة والسياحة والبيئة والطاقات المتجددة.

وقد تناول اللقاء واقع العلاقات الثنائية وسبل تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لدفعها نحو مزيد من التقدم خاصة على المستوى البرلماني، حيث استعرض رئيس اللجنة مسار الإصلاحات السياسية الهامة التي عرفتها البلاد بقيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أين تحدث بإيجاز عن أهم ما نص عليه الدستور الأخير مركزا بشكل خاص على تعزيز الممارسة الديمقراطية والصلاحيات الجديدة التي باتت تتمتع بها للسلطة التشريعية.

وعلى صعيد آخر، حذّر عبد الحميد سي عفيف من خطورة آفة الإرهاب التي واجهتها الجزائر طيلة عشرية من الزمن، وأوضح أن الجزائر قد تمكنت من التصدي لها بفضل السياسة الحكيمة لرئيس الجمهورية الذي بادر بسياستي “الوئام المدني” و “المصالحة الوطنية ” .

وعند تطرقه للوضع الاقتصادي الذي تمر به الجزائر، أوضح رئيس اللجنة أن الجزائر قد باشرت نموذجا اقتصاديا جديدا يهدف إلى تنويع الموارد خارج قطاع المحروقات مع تعزيز الشراكة مع البلدان الصديقة للاستثمار في عديد المجالات الكفيلة بإنجاح هذا المسعى.

نسرين محفوف