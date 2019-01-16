سفيان عطية يتحدث عن مشاريع المسرح الجهوي للعلمة: “نعكف على تأسيس فرقة خاصة وسنفتح في الأيام القليلة القادمة مكتبا خاصا بالأرشيف”

أعلن مدير المسرح الجهوي للعلمة سفيان عطية في تصريح لــ “الجزائر”، عن فتح مكتب للأرشيف نهاية شهر جانفي الجاري، وسيشرف عليه الأستاذ عبد الناصر خلاف الذي يشتغل بدون هوادة، وذلك للحفاظ على الذاكرة المسرحية.

وأضاف عطية وهو فنان مسرحي بدأ مساره المسرحي في الثمانينات، أنهم يعكفون على تأسيس فرقة خاصة بالمسرح الجهوي، مشيرا في سياق آخر أن مسرح العلمة الجهوي والذي يمس 3 ولايات هي سطيف، برج بوعريريج، والمسيلة، بإداراته الحالية يتم التركيز على التكوين في هذه الولايات، مع تكثيف الجهود لجذب الجمهور، خاصة وأن هذا المسرح عرف ركودا في فترة من الفترات، بمدينة العلمة، إلى أن يعرف نوعا من النشاط والحركية اليوم، ولهذا –يقول- نلعب على مغازلة المتفرج الجزائري، بجلبه، إلى مسرح العلمة، وهي الإستراتيجية الجديدة التي ننتهجها.

سفيان عطية وهو احد مؤسسي فرقة “الحوار” ببرج بوعريريج، انضم بعدها لفرقة “التاج”، وفي سنة 2009 أسس تعاونية “كابا”، ليصبح مديرا على مسرح العلمة الجهوي منذ أكتوبر 2016، قال أن مسرحية “بين الجنة والجنة” نص علاوة كوسة وإخراج لطفي بن سبع، والتي أنتجها مسرح العلمة سنة 2018، تجري أحداثها في مملكة وهمية، ويسلط الضوء على صراع بين وزير الملك، وحكيم شاعر وكاتب ومسؤول المكتبة في المملكة، ومهما كانت ظروف الزمان والمكان، فان الفن والعلم سائدان.

المسرح الجهوي للعلمة، وحسب نبذة تاريخية عنه، هو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري، و يتمثل مقره في المسرح البلدي القديم جنوب مدينة العلمة و الذي أنشأ في الفترة الممتدة بين 03 ماي 1929 و 04 فيفري 1934 في عهد بلدية “Pierre Crochet” على يد المهندس المعماري الفرنسي “مرسال سالاس”.

بداياته ترجع إلى مدرسة إحياء العلوم الإسلامية أين أنشأ مترجم البلدية المزدوجة لمدينة العلمة “محمد بلموفق” معلم اللغة العربية سنة 1918 “النهضة المسلمة للمجتمع الفني الدرامي و الغنائي في العلمة”. “السي محمد” كما كان يدعى آنذاك علّم تلاميذه حب الوطن بتأليفه الأغاني الوطنية، المسرحيات و السكاتشات التربوية و الناطقة باللغة العربية ، خاصة في الثلاثينات أين كوّنت أول فرقة مسرحية هاوية مكونة من “يشير عبد القادر، بن دريس محمد، بن سكسلي مصطفى، ثابت العياشي، بكوش الحسان، حمدي لخضر، جيلاني لخضر، حناش رابح، بوزوغار محمد، هيشور محمد، بن موهوب المدني المدعو السعيد، بن لبجاوي عبد الحميد، حداد أحمد، شايب الطيب، بوجري ساعد، بن موهوب الطيب، و لعبيدي محمد”.

صبرينة كركوبة