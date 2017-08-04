سفن حربية قطرية وتركية تستعرض قدراتها في سواحل الدوحة

تجري قطع تابعة للبحريتين القطرية والتركية تدريبات مشتركة قبالة سواحل الدوحة يومي الأحد والاثنين المقبلين، وذلك بعد انضمام فرقاطة حديثة إلى القوة التركية المنشورة في قطر. ونقلت وكالة أنباء “الأناضول” التركية عن وزارة الدفاع القطرية، أن هذه التدريبات تأتي بناء على الاتفاقيات السابقة، وفي إطار التعاون والتنسيق الثنائي والعسكري بين البلدين. ويأتي الإعلان عن انطلاق تلك المناورات البحرية بعد 3 أيام من وصول الفرقاطة التركية “غوكوفا” إلى ميناء “حمد” البحري جنوب شرقي الدوحة، للانضمام إلى القوات التركية الموجودة في قطر.

وكان اللواء الركن بحري محمد بن ناصر المهندي، قائد القوات البحرية الأميرية القطرية قد قام بزيارة للفرقاطة التركية التي ستشارك في مناورات البحرية بين البلدين. وذكرت وزارة الدفاع القطرية أن الزيارة شملت جولة داخل الفرقاطة مع العقيد حسان ازيارت، قائد الفرقاطة التركية، للاطلاع على إمكانياتها، وما تتمتع به من تكنولوجيا متطورة وتسليح عال. وأوضحت الوزارة أنه تم التنسيق فيما بين قائدي القوات البحرية الأميرية والفرقاطة التركية للاستعداد للقيام بالمناورات المشتركة يومي 6 و7 من أوت الجاري.

كما استعرض الجانبان مجالات التعاون بين البلدين في المجال العسكري وسبل تطويرها. وأوضحت وكالة “الأناضول” أن عدد أفراد الفرقاطة التركية يبلغ 214 فردا.