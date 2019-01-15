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سفارة مصر بالجزائر تستأنف عملها

Rafika Maariche 15 يناير 2019 الوطني اضف تعليق 72 زيارة

 استأنفت صبيحة اليوم سفارة مصر بالجزائر العمل القنصلي بعد توقف دام أكثر من 6 أيام بسبب حريق شب بها  

وأعلنت السفارة على صفحتها الرسمية “بالفايسبوك”، “تتشرف السفارة المصرية بالإحاطة بأنه تم إستئناف العمل بالقسم القنصلي”. بالبعثة بشكل جزئي اليوم وذلك لتلقي طلبات إصدار التأشيرات على أن يتم إصدارها في وقت لاحق .

“وقالت السفارة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك:”نظرا لظروف طارئة سوف يتم توقف العمل القنصلي بسفارة مصر حتى إشعار آخر”

.وكان حريق قد شب  بمقر السفارة المصرية في الجزائر بحيدرة، أدى إلى احتراق المحولات الكهربائية .

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