

أكد حزب جبهة التحرير الوطني بصفة رسمية تأجيل عقد المؤتمر الاستثنائي لما بعد الرئاسيات وأشار إلى أن هذه الأخيرة تشكل أولوية داخل الحزب في الوقت الراهن ولا يمكن أن تزاحمها أولوية أخرى وبالموازاة مع ذلك كشف عضو هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني سعيد لخضاري أمس أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيترشح لعهدة جديدة وسيعلن عن قرار ترشحه خلال الأيام القادمة.

وأورد الحزب في بيان له حازت ” الجزائر ” على نسخة منه :”فصلت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني في موعد عقد المؤتمر الاستثنائي حيث قررت إرجاء هذا الاستحقاق السياسي والتنظيمي الهام إلى ما بعد رئاسيات أفريل القادم انطلاقا من أن موعد الانتخابات الرئاسية يحظى باهتمام خاص لدى قيادة الحزب والمناضلين والمتعاطفين “وهو أولوية يجب أن يستنفر من أجلها الحزب كل قواه وطاقاته لتحقيق الفوز المأمول.” وأضاف: “إن أولوية الأولويات بالنسبة للحزب هي الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها يوم 18 أفريل 2019 وهذا ما فتئ يشدد عليه منسق هيئة تسيير الحزب معاذ بوشارب من خلال دعوته إلى استمرارية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مواصلة قيادة البلاد واستكمال تنفيذ برنامجه الإصلاحي والتنموي.”

و أبرز الحزب أن موعد الرئاسيات يحظى باهتمام خاص لدى قيادة الحزب والمناضلين وهذه الأولوية التي تمنحها قيادة الحزب اهتماما خاصا لا يمكن أن تزاحمها عملية التحضير الجيد للمؤتمر الاستثنائي من منطلق أن الرهان هو عقد مؤتمر جامع ونوعي يحقق انطلاقة جديدة للحزب على أسس الوحدة والتماسك والتلاحم بين المناضلين وأورد في بيانه: “إن الاستحقاق الرئاسي يشكل محطة حاسمة ومفصلية بالنسبة للجزائر كما أنه فرصة مواتية لتحقيق التعبئة المطلوبة حول هذا الهدف الأساسي ومن ثم الشروع في تحضير المؤتمر الاستثنائي باستعداد تام لإنجاح هذه المحطة السياسية التنظيمية.”

وأشار الحزب إلى أنه يعكف حاليا على التحضير للانتخابات الرئاسية التي يراهن عليها من أجل دعم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رئيس الحزب بما يضمن الاستمرارية ومواصلة تطبيق برنامجه الواعد.

زينب بن عزوز