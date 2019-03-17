كشف الدكتور سعيد سعدي، ما قيل حول لقاء جمعه بالدبلوماسي ووزير الخارجية الأسبق الأخضر الإبراهيمي الأربعاء الماضي، في المقابل كشف عن تفاصيل لقاء سابق مع الشخصية التي تحظى بثقة السلطة وعلى رأسها الرئيس بوتفليقة للإشراف على “الندوة الوطنية” الجامعة.

فند سعيد سعدي في بيان على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صحة ما أورده الموقع الإلكتروني بالفرنسية “ألجيري باتريوتيك” حول لقاء مفترض بينه وبين الدبلوماسي الأخضر الإبراهيمي، بشكل “سري” بفندق الأوراسي بالعاصمة، رفقة لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال الأربعاء، وهذا بعد لقاء الإبراهيمي بالرئيس بوتفليقة عند عودته من رحلته العلاجية بجنيف السويسرية.

ونفى سعيد سعدي الرئيس السابق لـ”الأرسيدي” أن يكون التقى الإبراهيمي يوم الأربعاء الماضي، كما استغرب ادعاء الموقع المذكور أن يكون اللقاء قد تمّ بشكل سري، مع أن المكان المُشار إليه هو فندق دولي، وشرح سعيد سعدي أن ما تم تداوله، عرضه بإسهاب أمام الصحفيين في منتدى صحيفة “ليبرتي” عندما تمت استضافته الأربعاء الفارط.

وأوضح سعيد سعدي “أعرف الأخضر الإبراهيمي منذ عدة سنوات عبر شقيقه ميلود، وقام الإبراهيمي بالاتصال بي يوم الأحد العاشر مارس، وليس الأربعاء الثالث عشر مارس كما يزعم ذاك الموقع، وأخبرني الإبراهيمي أنّه وصل إلى الجزائر، وسيبقى لفترة قصيرة، وهو يتواجد في فندق الأوراسي، وليس له أي التزام ليلا، فذهبت إلى زيارته، أين كان برفقة السيد رحابي”.

وأضاف الرئيس السابق للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية “أمام رحابي، أبلغني الإبراهيمي أنّه أتى للاستماع، مثلما فعل في باريس مع الكاتب كمال داوود، وأجبته أنّه قد يصاب بخيبة أمل، لأنّه يعرف النظام أفضل مني، مثلما قلت له إنّه ينبغي الإدراك أنّ التعتيم لا يتضح في أوقات الشدة”.

وأضاف سعدي: “بعد نحو ربع ساعة، غادر رحابي، وواصلت حديثا عاما، شرحت أنني كنت قلقا للغاية، لأنه لا يبدو لي أن السلطة تقدر خطورة الوضع، وأشرت، استنادا إلى ما أسمع وأؤمن به، إلى أنّ رحيل بوتفليقة واستقالة الحكومة، يبقى السبيل الأوحد لأي مبادرة جادة”، وهي نقطة لم يعلّق عليها الإبراهيمي وفق المتحدث.

واختتم سعيد سعدي منشوره بالقول “حين التقيته (الأحد) لم أتلق من الإبراهيمي أي انطباع أنه مكلّف بأي مهمة، خصوصا وأنه أكد لي ارتباطه بموعد غداء في باريس خلال اليوم ما بعد الموالي أي الثلاثاء وهو التزام لم يقم بإلغائه”، وأوعز سعدي: “لست هنا بصدد إعطاء الأسباب التي دفعت الإبراهيمي لتمديد مدة إقامته بالجزائر العاصمة”.

إسلام.ك