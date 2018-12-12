سعيد جلاب يشارك اليوم بالقاهرة في اللقاء السابع لوزراء التجارة الأفارقة

يشارك وزير التجارة، سعيد جلاب، اليوم الأربعاء و غدا الخميس بالقاهرة في اللقاء السابع لوزراء التجارة الأفارقة، و الذي سينظم على هامش الطبعة الأولى للمعرض التجاري الإفريقي الذي تم افتتاحه أمس الثلاثاء بالعاصمة المصرية القاهرة وسيتم خلال هذا الاجتماع دراسة إعلان بخصوص المنظمة العالمية للتجارة ومسائل أخرى متعلقة بالتجارة الدولية و كذا إجراءات تحرير الحقوق الجمركية

كما سيتم دراسة قواعد منشأ المنتوجات و وضع خارطة طريق لإتمام الأشغال المتوقفة بخصوص الاتفاق الإفريقي للتبادل الحر و كذا دراسة التعليمات التي خضعت للمراقبة القانونية لوضع إجراءات تجارية تصحيحية

كما سيترأس السيد جلاب، خلال تواجده بالقاهرة، مناصفة مع نظيره المصري، يوم الخميس، المنتدى الاقتصادي الجزائري-المصري الذي يسعى لتعزيز التعاون بين البلدين،وسيتم خلال هذا المنتدى الاقتصادي إمضاء اتفاق تعاون بين الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة و الاتحاد العام لغرف التجارة المصرية

رزاقي.جميلة