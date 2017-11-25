سعيدة نغزة على رأس الاتحاد المتوسطي لكونفدراليات المؤسسات “بيزنسماد”

اختيرت رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة رئيسة للاتحاد المتوسطي لكونفدراليات المؤسسات”بيزنسماد”Businessmed،وقد تولت نغزة ممثلة الجزائر قبلها منصب نائب رئيس في نفس المنظمة التي كان يترأسها لعهدتين اللبناني جاك جون صراف الذي اختير رئيسا شرفيا للمنظمة. و تضمن رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائريةCGEA عهدة لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد.

وتم انتخاب رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة،،في أعقاب الاجتماع الذي انعقد في برشلونة باسبانيا في وقت ستشارك نغزة ايضا ممثلة الجزائر في منتدى رائدات الأعمال التاسع الذي تنظمه جمعية منظمات سيدات الأعمال المتوسطيات، ورابطة الغرف التجارية المتوسطية، و الاتحاد من أجل المتوسط، و المعهد الأوروبي للمتوسط.

كما تم خلال نفس اللقاء اختيار نواب الرئيس ممثلا في رئيس غرفة الصناعة الأردنية عدنان أبو راغب،فيما انتخبت جيهان بوطيبة مراد أمينة عامة .

وشددت نغزة في تصريح لها الى أهمية الحدث الذي يسمح للجزائر بدعم موقعها في إحدى أهم التنظيمات الخاصة بأرباب العمل في المنطقة المتوسطية،و هو أول تمثيل جزائري في هذا المستوى،في الهيئة التي تضم أبرز منظمات أرباب العمل مثل كونفدوستريا CONFINDUSTRIAالايطالية التي يضمن رئيسها نيابة رئاسة “بيزنسماد” أيضا من خلال البرتو بابان،فضلا عن “ميديف الدولية ” MEDEF INTERNATIONALالفرنسية.

عمر ح