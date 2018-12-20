من بينها خام صحاري الجزائري… سعر سلة خامات النفط لــ “أوبك” يتراجع إلى 55 دولارا  

انخفض سعر سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)55،13 الى دولارا للبرميل يوم الأربعاء مقابل 56،08 دولارا المسجلة يوم الثلاثاء، حسب ما افادت به المنظمة اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني

وتضم حاليا، سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 15 نوعا وهي: خام صحاري الجزائري، الخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، و الخام البحري القطري، وخام مربان الإماراتي، والايراني الثقيل، البصرة الخفيف العراقي، خام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، وخام ميرايات الفنزويلي، وجيرا سول الانغولي،ورابي الخفيف الغابوني، وأورينت الاكوادوري، زافيرو لغينيا الاستوائية ،و جينو الكونغولي.

تجدر الاشارة الى ان اسعار النفط سجلت ارتفاعا خلال جلسة الاربعاء الفارط، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 98 سنتا لتبلغ في التسوية 57.24 دولار للبرميل، بارتفاع 1.74 بالمئة.