منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”: سعر سلة خامات أوبك يصل الى 60،52 دولارا

سجل سعر سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) انخفاضا طفيفا، حيث بلغ 60،52 دولارا للبرميل يوم الاربعاء، مقابل 60،66 دولارا المسجلة يوم الثلاثاء الفارط، حسب ما افادت به المنظمة على موقعها الالكتروني اليوم.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 14 نوعا وهي خام صحاري الجزائري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، والايراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، وخام ميرايات الفنزويلي، وجيرا سول الانغولي، ورابي الخفيف الغابوني، وأورينت الاكوادوري، وزافيرو لغينيا الاستوائية، و جينو الكونغولي.

و عرفت أسعار النفط في نفس اليوم انخفاضا حيث انخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 36 سنتا ليبلغ عند التسوية 14ر61 دولار للبرميل، بينما تراجعت عقود الخام الأمريكي الخفيف 39 سنتا لتسجل عند التسوية 62ر52 دولار للبرميل.