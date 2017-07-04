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سعر النفط يرتفع مع انخفاض الحفر في الولايات المتحدة الأمريكية

تزامنا مع أنباء عن ارتفاع إنتاج أوبك :
سعر النفط يرتفع مع انخفاض الحفر في الولايات المتحدة الأمريكية

eldjazair 3 يوليو 2017 الاقتصاد اضف تعليق 39 زيارة

ارتفعت أسعار النفط اليوم مدعومة بأوّل انخفاض في نشاط الحفر بالولايات المتحدة خلال أشهر، لكن مكاسب السعر جاءت محدودة بفعل تقارير عن ارتفاع إنتاج أوبك الشهر الماضي على الرغم من تعهد المنظمة بخفض المعروض.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو ما يعادل 0.3 % إلى 48.90 دولار للبرميل بعد أن قفزت 5.2 % الأسبوع الماضي في أول زيادة أسبوعية لها خلال ستة أسابيع.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أو 0.4 % إلى 46.21 دولار للبرميل لتعزز مكاسب الأسبوع الماضي البالغة سبعة بالمائة.
وتلقت الأسعار الأمريكية دعماً مع تراجع أنشطة الحفر المتعلقة بزيادة إنتاج النفط في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ جانفي حيث تقلص عدد الحفارات بمقدار حفارتين.
وقالت أكسي تريدر للوساطة في العقود الآجلة اليوم إن هذا “أول شرخ في عزم (شركات) النفط الصخري الأمريكي على مواصلة زيادة الإنتاج على الرغم من التراجع الكبير في السعر”.
وعلى الرغم من تراجع أنشطة الحفر الأمريكية فإن إجمالي عدد الحفارات ما زال أكثر من مثلي مستواه للأسبوع المماثل قبل عام عندما سجل 341 حفارة حسبما أفادت بيكر هيوز لخدمات الطاقة.

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