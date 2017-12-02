استيقظ أمس المواطنون في عديد ولايات الوطن على أزمة جديدة في مادة الخبز والتي قرر أصحاب المخابز رفعها إلى 15 دج للخبزة الواحدة، بحجة ارتفاع أسعار المواد الأولية الفرينة وعدم قدرة الخباز على تحمل تكاليف تأمين العمال و أعباء أخرى،حيث حاول العديد من الخبازين في العديد من الولايات على غرار العاصمة تيزي وزو بذراع الميزان،تيبازة،البويرة،البيض وغيرها من الولايات فرض الأمر الواقع،حيث تفاجأ العديد من المواطنين بإعلان العديد من المخابز عن رفع سعر الخبر إلى 15 دينار للخبزة الواحدة.

“الجزائر” و في جولة عبر عدد من المحلات والمخابز وقفت أمس على العملية منها مخابز ببلدية الكاليتوس والدار البيضاء وديدوش مراد حيث رفعوا سعر الخبزة الواحدة إلى 15 دج ،متجاهلين تحذيرات مديرية التجارة التي أوفدت عددا كبيرا من أعوان المنافسة والأسعار لمراقبة الأسعار ونوعية الخبز المعروض للبيع.

الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين تنفي أي تعليمة لرفع سعر الخبز

هذا ونفت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، في بيان لها وجود أي تعليمة تنص على رفع سعر الخبز، ولا يعلم لحد الآن رد السلطات على هذا القرار، وأكد من جهته الحاج طاهر بولنوار أنه “لا زيادة في سعر الخبز وبعض ولايات الوطن تعرف نقصا في التموين بمادة الفرينة “

المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك تعلن عن مقاطعة

من جهتها المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك،أكدت في بيان لها أنه تم رفع تسعيرة الخبز العادي في بعض المناطق إى 15 دج، و هو أمر مرفوض و غير مقبول حسبها ، وأكدت أنها تؤيد بعض المطالب المشروعة لنقابة الخبازين وترفض أي زيادة”وأشارت المنظمة أن الزيادات سجلت حسب مصادرها ذراع الميزان،تيبازة،البويرة،البيض….”

وطالبت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك،من الأجهزة الرقابية بالتدخل السريع،ودعت ذات الجهة المواطنين للمقاطعة الظرفية إلى غاية يوم الأحد ،وهذا لمساندة الفئات الهشة ، و العائلات المعوزة.

وجاء في نفس البيان”تطالب المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مقاطعة المخابز التي رفعت التسعيرة الى 15 دج، رغم تأييدنا للكثير من مطالبهم المشروعة، الى غاية يوم الأحد ،تاريخ استئناف عمل أعوان الرقابة لمديريات التجارة، فالزيادة في نهاية الأسبوع عملية مدروسة حتى يتقبل المستهلك ذلك،ونطالب أن تفتح وزارة التجارة الملف بداية الأسبوع، بصفة استعجالية حتى يأخذ كل ذي حق حقه، و نرفع الغبن عن المستهلك والخباز في آن واحد.”

رزاقي جميلة