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سعدي يلتحق رسميا بستراسبوع الفرنسي

بعد العروض العديد التي وصلته:
سعدي يلتحق رسميا بستراسبوع الفرنسي

eldjazair 21 يوليو 2017 المنتخب الوطني اضف تعليق 23 زيارة

أعلن نادي ستراسبورغ الفرنسي ضمه للدولي الجزائري، إدريس سعدي، لمدرة أربع قادما من نادي كارديف سيتي الويلزي، ويعد سعدي أحد أحسن الهدافين في البطولة البلجيكية خلال الموسم الماضي، حينما كان يحمل قميص كورتراي، الذي امضى معه العديد من الاهداف والتمريرة الحاسمة، وعقب اتمام الصفقة صرح سعدي بالقول “أنا سعيد بانظمامي الى ستراسبورغ، وهو من اعرق الفرق في البطولة الفرنسية، ولأول مرة أحس أني التحقت بفريق يملك مشروعا كرويا حقيقيا، كل شيء كان حاضرا وكلام المسيرين والمدرب الذي يعرفني جيدا أقنعني، مدينة ستراسبورغ جميلة وفيها جمهور كروي كبير وسأعمل على اسعاد هذا الجمهور وتقديم كل شيء من اجله”.

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