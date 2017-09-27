

بارك، الأمين العام السابق رئيس اللجنة الوطنية لحزب جبهة التحرير الوطني للترشيحات ودراسة الطعون عمار سعيداني، لكل رؤساء القوائم في محليات 23 نوفمبر 2017 ، مما يبدد كل الشكوك التي تحدثت عن رميه للمنشفة وخلافه مع الأمين العام ولد عباس، وفي تصريح أولي، قال سعداني من فتدق “المونكدا” الأروية الذهبية نقل على لسانه الموقع الاخباري”الجزائر سكوب” “ألف مبروك لاختياركم كفرسان لحزب جبهة التحرير الوطني”، داعيا المناضلين لان يترقبوا إعلان القوائم النهائية هذا الاسبوع بشكل رسمي، ليعرب عن تمنياته لكل رؤساء القوائم والمترشحين بنجاح حملتهم الانتخابية، مضيفا “نلتقي بكم باليوم الموعود… حيث يكون الفوز بالاستحقاق حليفنا و بجدارة “

وبهذا يكون سعداني، أنهى الجدال الأخير حول مغادرته مكرها أو اختياريا للجنة التشريحيات وخلافه مع أمين عام الافلان، بسبب رغبته في فرض آرائه حول القوائم ومتصدريها، حيث أسالت قضيته الكثير من الحبر عبر الإلأام الخاص تحديدا، وزادت في عمق جراح الحزب الذي تفككه الصراعات والصداعات بين الإخواة الأعداء.

ر.ج