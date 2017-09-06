

كشف المدير العام للجزائرية للمياه حسين زاير عن سرقة 50 في المائة من المياه الموجهة إلى المواطنين وتوجيهها الى استعمالات أخرى خارجة عن استعمالات الإنسان.

وقال ان عمال القطاع يتعرضون للاعتداءات لأنهم يتدخلون من اجل وضع حد للاستغلال غير القانوني للمياه.

واضاف انه اليوم وغدا سيكون فيه تذبذب في التموين بالمياه وأعطاب لكن الجزائرية للمياه تأخذ على عاتقها التسيير الأمثل لتوزيع المياه”، يتابع المتحدث.

وبالنسبة لذات المسؤول ، فان إعادة إصلاح الاعطاب وعمليات أخرى تتطلب امكانيات مالية.

عجز 16 ولاية في التزود بالمياه خلال هذا الصيف

من جهته كشف المدير المركزي للتزويد بالمياه الشروب على مستوى وزارة الموارد المائية اسماعين عميروش عن عجز 16 ولاية في التزود بالمياه خلال هذا الصيف منها عنابة ، سوق أهراس ، قالمة ، برج بوعريريج ، وتتعلق بتراكمات لعدة سنوات.

وتبعا لهذا العجز، فقد تم تسجيل تراجع في مستوى السدود، يضيف عميروش، مشيرا إلى ضرورة “التسيير العقلاني”” للموارد المائية.

الوزارة تضع برنامجا استعجاليا لمواجهة الأزمة

وأكد المدير المركزي على وجود برنامج استعجالي تم وضعه حيز التنفيذ يتعلق خاصة بتوزيع المياه من خلال تسخير 25 شاحنة صهريج ، وذلك عقب الزيارة الأخيرة لوزير الموارد المائية نسيب إلى عدة ولايات.

وأشار سماتي المدير المركزي لتجنيد الموارد المائية إلى وجود وعي بوزارة الموارد المائية بالوضعية الحالية خاصة مسألة التغيرات المناخية وتأثيراتها على مستوى امتلاء السدود.

وفي هذا الإطار، ذكر نفس المسؤول ولاية برج بوعريريج التي تعرف عجزا في مجال الموارد المائية بينما أشار إلى استغلال المياه الشروب لسقي النخيل على غرار الوضع في ولاية بسكرة.

ومن جانبه، دعم حسين زاير المدير العام للجزائرية للمياه هذا الطرح قائلا: ” المياه قضية الجميع، وليست فقط متعلقة بالموزع أو المستهلك”.

ومن جانبه ، افاد براك ارزقي المدير العام للوكالة الوطنية لتعبئة السدود أن حجم امتلاء السدود يقدر ب 3ر50 في المائة.

كل الاجراءات اتخذت لتفادي حدوث الفياضات

وبالنسبة للفترة المقبلة من الشتاء أكد بن زرقة نصر الدين مدير الديوان الوطني للتطهير أن كل الاجراءات اتخذت لتفادي حدوث الفياضات عبر عمليات تهيئة قنوات الصرف الصحي واقتناء تجهيزات وعتاد جديد سيتم استلامه في 2018.

وبالنسبة لما يتعلق بتعبئة السدود بالمياه خلال يومي عيد الاضحى وتسجيل تذبذبات على مستوى بعض الاحياء بالعاصمة وبأزيد قليلا في ولاية عنابة، أوضح المدير العام للجزائرية للمياه ان هذه التذبذبات مست 2ر0 في المائة فقط من المواطنين.

نسرين محفوف