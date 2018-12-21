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سحب 12 طنا من منتوج “أميلا” بالعاصمة

Djalila Rezzaki 21 ديسمبر 2018 الحدث, الوطني اضف تعليق 74 زيارة

قامت مصالح مديرية التجارة بالعاصمة بسحب 12 طن من منتوج “أميلا” من المحلات والأسواق التجارية بالولاية، تطبيقا لتعليمات الوزارة الوصية

في انتظار صدور  نتائج  التحليل الخاص بهذا المنتج وإنّ كان يشكل خطرا على الصحة العمومية

ويشار الى انه تم تجميد نشاط  شركة “سارل بروماسيدور” الكائن مقرها ببلدية  بوفاريك في البليدة صاحبة منتوج” أميلا ” من قبل وزارة التجارة في وقت سابق

وتم اتخاذ هذا الإجراء فور تلقي الوزارة مراسلة من مديرية التجارة لولاية البيض تعلم فيها بتواجد مادة محظورة تسمى “البيرازول” ضمن مكونات هذا المنتوج

رزاقي.جميلة

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