نشرت مؤسسة “سيليا“ للعلامة الفرنسية للحليب في الجزائر بيانا يفيد بسحب كمية كبيرة من حليب الرضع لعلامة lactalis والتي تم سحبها من بلد المنشأ فرنسا، وتسويق كميات منها في الجزائر، هذا الحليب الذي يحتوي على جرثوم السلمونال salmonelle ، إلا أن علامتي ديفلوب و برو غير معنيتين بهذا السحب لأنهما لا تحتويان على الجرثوم، حيث تم نشر البيان حاليا على صفحة سيليا يتضمن سحب الحصص المعنية والابقاء على كل من Célia Dévelop et Célia Pro ، سيليا الجزائر و في بيان رسمي لها، تعلن سحب هذه الحصص، و تطمئن أن العملية إحترازية مع نفي وجود أية حالة تسمم في الجزائر، و تحذر بدورها المؤسسة أنه كل من اقتنى هذا المنتوج الموجود في القائمة، عليه بإرجاعه و سيتم تعويضه.

شفيقة أوكيل