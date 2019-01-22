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سجن رونالدو 23 شهرا وتغريمه بـ 19 مليون أورو

Fella Soltani 22 يناير 2019 الحدث اضف تعليق 40 زيارة

أفاد المكتب الإعلامي لمحكمة مدريد، اليوم الثلاثاء، بسجن مهاجم المنتخب البرتغالي ونادي يوفينتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، لمدة 23 شهرا مع إيقاف التنفيذ وغرامة قدرها 19 مليون أورو بتهمة التهرب من الضرائب.

ووجهت لرونالدو تهمة التهرب من الضرائب في الفترة من عام 2011 إلى عام 2014، بنحو 5.7 مليون أورو، حيث كان في ذلك الوقت، يلعب لصالح نادي ريال مدريد الإسباني.

ومثل رونالدو أمام المحكمة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، لسماع الحكم بإدانته بارتكاب جرائم ضريبية للأعوام من 2011 إلى 2014، بمبلغ 5.7 مليون أورو، ويطالب الادعاء العام بسجن رونالدو لمدة عامين.

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