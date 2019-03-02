مارس الجاري بوهران مع برنامج ثري للتكوين والإعلام الموجه للأطباء والصيادلة، وسيكون نحو 30 مخبرا متخصصا في الأدوية الجنيسة أغلبيتهم خاضع للقانون الجزائري حاضرا في هذا الصالون المنظم تحت شعار “مسؤولية الصيدلي: استشارة في الصيدلية”.

و حسبما أبرزته محافظة الصالون، طالبي مريم، يرمي هذا الصالون إلى جمع في ذات الفضاء أطباء و صيادلة للاطلاع وتبادل المعلومات حول الأدوية الجنيسة التي يتزايد عددها حسبما أوضحته ذات المسؤولة، مؤكدة أيضا أن ما لا يقل عن 1.000 طبيب ما بينهم إستشفائيين وخواص و كذا 850 صيدلي سجلوا في هذا الحدث الذي يتضمن برنامج من المحاضرات ودورة للتكوين .

وتم تسجيل في الدورة التكوينية المخصصة لنوادي الطلبة في الطب و الصيدلية أكثر من 900 طبيبا، وسينشط مختصون من الجزائر وأجانب محاضرات حول مواضيع تخص “المكونات الغذائية: من أجل استشارة أفضل للصيادلة” و”العدوى الجرثومية في صناعة محلول الحقن” و”بروز الزيوت الأساسية والنباتية في الجزائر”، وغيرها، كما برمجت في هذا الصالون معارض ومداخلات في مجال طب الأعشاب والمعالجة المثلية وهو يعتبر علاجا في الطب البديل حيث يتم إعطاء للمريض جرعات ضعيفة جدا لمادة التي قد تسبب لدى الشخص في صحة جيدة أعراض مماثلة لتلك التي تخص المرضى.

رزاقي.جميلة