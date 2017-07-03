ستستهدف بوشوارب وسلال: نواب يطالبون بلجنة تحقيق برلمانية للنظر في قضية تبديد 7 آلاف مليار سنتيم

طالب عدد من نواب البرلمان بغرفتيه السفلى والعليا، إلى الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر في قضية تبديد 7 آلاف مليار سنتيم.

وحسب ما اورده النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء “حسن عريبي” في تصريح لموقع اعلامي، فقد تم التفكير في المطالبة بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية وأنه بصدد جمع أكبر عدد من التوقيعات وسيتم البت في الموضوع خلال سبتمبر المقبل مع افتتاح الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان .

وقد صرح الوزير الاول عبد المجيد تبون في وقت سابق ان “أموالا باهظة خصصت للاستثمار تقدر بـ70 مليار دج لكن مردودها لم يكن في مستوى التطلعات وبالتالي سنركز جهودنا على الاستثمارات الصغيرة ذات المردودية الكبيرة، خصوصا الموجهة للشباب” مشيرًا إلى التجربة الجزائرية للصناعة الثقيلة في سنوات السبعينات التي لم تتجاوز المستوى الوطني عكس الدول التي ارتكزت على الصناعات الصغيرة وأصبحت مصدرة حاليًا.