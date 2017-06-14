ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مسلحين اقتحموا البرلمان الإيراني الذي يعرف باسم مجلس الشورى الإسلامي وفتحوا النار عند مرقد آية الله الخميني على بعد كيلومترات قليلة جنوبي العاصمة طهران صباح أمس، في هجومين شبه متزامنين أسفرا عن مقتل ما يصل إلى سبعة أشخاص.

وأشارت وكالة تسنيم للأنباء إلى تقارير غير مؤكدة عن ” احتجاز أربع رهائن داخل مبنى البرلمان، وقال نائب يدعى إلياس حضرتي للتلفزيون الرسمي إن ثلاثة مهاجمين أحدهم مسلح بمسدس والآخران ببندقيتي كلاشنيكوف نفذوا الهجوم في وسط طهران “.

ونقلت وكالة الطلبة للأنباء عن نائب آخر قوله ” إن قوات الأمن حاصرت أحد المهاجمين وأغلقت كل الأبواب المؤدية إلى المبنى “. وقالت وكالة “تسنيم” إن المهاجمين ” قتلوا سبعة أشخاص وأصابوا عددا آخر “.

وقال صحفي في المكان طلب عدم ذكر اسمه ” كنت داخل البرلمان عندما وقع إطلاق النار أصيب الجميع بالصدمة والذعر رأيت رجلين يطلقان النار بشكل عشوائي “، في حين قالت قناة برس تي في الناطقة باللغة الإنجليزية إن مسلحا فتح النار بعد ذلك بحوالي نصف ساعة عند مرقد آية الله الخميني وأصاب عددا من الأشخاص “، ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن مسؤول عند المرقد قوله إن المهاجم فجر نفسه بعد إطلاق النار على الناس.

إسلام كعبش