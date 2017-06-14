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سبعة قتلى في هجومين على برلمان إيران ومرقد الخميني

الإرهاب يضرب أماكن مقدسة في طهران:
سبعة قتلى في هجومين على برلمان إيران ومرقد الخميني

eldjazair 8 يونيو 2017 العالم تعليق واحد 62 زيارة

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مسلحين اقتحموا البرلمان الإيراني الذي يعرف باسم مجلس الشورى الإسلامي وفتحوا النار عند مرقد آية الله الخميني على بعد كيلومترات قليلة جنوبي العاصمة طهران صباح أمس، في هجومين شبه متزامنين أسفرا عن مقتل ما يصل إلى سبعة أشخاص.
وأشارت وكالة تسنيم للأنباء إلى تقارير غير مؤكدة عن ” احتجاز أربع رهائن داخل مبنى البرلمان، وقال نائب يدعى إلياس حضرتي للتلفزيون الرسمي إن ثلاثة مهاجمين أحدهم مسلح بمسدس والآخران ببندقيتي كلاشنيكوف نفذوا الهجوم في وسط طهران “.
ونقلت وكالة الطلبة للأنباء عن نائب آخر قوله ” إن قوات الأمن حاصرت أحد المهاجمين وأغلقت كل الأبواب المؤدية إلى المبنى “. وقالت وكالة “تسنيم” إن المهاجمين ” قتلوا سبعة أشخاص وأصابوا عددا آخر “.
وقال صحفي في المكان طلب عدم ذكر اسمه ” كنت داخل البرلمان عندما وقع إطلاق النار أصيب الجميع بالصدمة والذعر رأيت رجلين يطلقان النار بشكل عشوائي “، في حين قالت قناة برس تي في الناطقة باللغة الإنجليزية إن مسلحا فتح النار بعد ذلك بحوالي نصف ساعة عند مرقد آية الله الخميني وأصاب عددا من الأشخاص “، ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن مسؤول عند المرقد قوله إن المهاجم فجر نفسه بعد إطلاق النار على الناس.
إسلام كعبش

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تعليق واحد

  1. mehdi mountather
    12 يونيو 2017 في 18 h 02 min

    Juin 2017 la fin des états satanique Daech et israél avant les dix derniers jours de Ramadan 2017 pour éviter la vengeance d’ ALLAH par un cataclysme séisme plus 8 tsunami volcan astéroïde la fin de chiisme pour éviter la fin de l’Iran par un violent séisme si la fin du monde aux êtres humains de se convertir a l’islam pour éviter l’enfer.

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