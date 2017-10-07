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سبعة تعديلات على مشروع قانون المتعلق بالقرض والنقد

الجلسات العلنية المخصصة للمناقشة العامة تتواصل بالمجلس الشعبي الوطني:
سبعة تعديلات على مشروع قانون المتعلق بالقرض والنقد

eldjazair 6 أكتوبر 2017 الاقتصاد اضف تعليق 32 زيارة

تواصلت أمس الجمعة الجلسات العلنية المخصصة للمناقشة العامة للقانون المتعلق بالقرض والنقد هذا وتتواصل اليوم السبت نفس العملية ،فيما سيكون يوم الغد الأحد موعدا للتصويت على مشروع هذا القانون،وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني تحوزه “الجزائر” فإنه و بعد مناقشة دامت يومين عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني، أمس الجمعة إجتماعا ترأسه سعيد بوحجة رئيس المجلس،وقد درس المكتب، خلال هذا الاجتماع، سبعة تعديلات مقترحة على مشروع القانون المتمم للأمر 03 -11 المتعلق بالنقد والقرض ثم أحال منها ستة استوفت الشروط القانونية على اللجنة المختصة لدراستها مع مندوبي أصحاب التعديلات.
هذا وأستأنف المجلس الشعبي الوطني أول أمس الخميس أشغاله بتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالقرض والنقد في جلسات علنية.
وتعديل مشروع قانون النقد والقرض يطال المادة 45 من القانون الذي يوسع من نسبة تمويل البنك المركزي للخزينة العمومية من الأموال مائة بالمائة.
وكان الوزير الأول أحمد أويحيى، قد أكد في وقت سابق على أن التمويل غير التقليدي حتمية بالنسبة للحكومة وعدم تطبيقه في أقرب الآجال يؤدي إلى إيقاف كلي للاقتصاد الوطني .
رزاقي.جميلة

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