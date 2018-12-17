كشف المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة ورئيس المرصد الوطني للمرفق العام عبد الحق سايحي، لدى استضافته أمس في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى ، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية قامت برقمنة أكثر من 100مليون وثيقة للحالة المدنية.

ورغم كل المجهودات المبذولة في مجال عصرنة الإدارة، أقر المتحدث بوجود نقائص وعراقيل إدارية لازالت تؤرق المواطن في معاملاته اليومية بشكل لافت تحديدا في مشكل أعوان الشبابيك الذين هم بحاجة إلى تكوين لأنهم يتكفلون بالاتصال الأول مع المواطن، ضف إلى ذلك عدم اهتمام الإدارة بالتعريف بخدماتها مقترحا هنا تنظيم أبواب مفتوحة دوريا ومركزية القرار التي لازالت تطرح إشكالا كبيرا مع العجز المسجل في التنظيم.

هذا وثمن المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة الإجراءات المتخذة مؤخرا والخاصة بتفويض الصلاحيات للولاة معتبرا ذلك رهانا كبيرا سيمكن من حل الكثير من المشاكل اليومية للمواطن ويرى المتحدث في هذا الخصوص أن مسار اللامركزية و اتخاذ القرار على المستوى المحلي يجب أن يأخذ منحى تصاعديا يصل إلى توسيع صلاحيات روؤساء البلديات والدوائر والأمناء العامين للبلديات بتفويض الإمضاء و الاختصاصات مع تحمل المسؤولية كاملة لتطوير المرفق العام .

فلة-س