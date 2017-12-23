بدأ القضاء الدولي ممثلا بالغرفة التجارية بباريس بالنظر في أولى القضايا العالقة بين الشركة الايطالية سايبام والشركة الجزائرية سوناطراك .

وفصلت المحكمة التجارية في أول ملف لفائدة الجزائر ب135 مليون دولار. وكشفت شركة الخدمات الإيطالية “سايبام” للرأي العام أمس إن جهات التحكيم أمرتها بدفع 135 مليون دولار لشركة سوناطراك بالجزائر لتسوية واحد من النزاعات القانونية.

وقالت سايبم إن المبلغ يمثل تعويضا عن خسارة إنتاج مشروع خط أنابيب لغاز البترول المسال في الجزائر أرسته عليها سوناطراك نهاية عام 2008 . وصدر قرار التعويض على أساس اتهامات بالإهمال الجسيم قالت سايبم إنها أنكرتها.

وقالت الشركة “سايبام” أنها تحتفظ بحقها فيما يتعلق بأي طعن جديد على حكم التعويض .

وهناك إجراءات تحكيم في ثلاث قضايا أخرى بين سوناطراك والشركة الإيطالية التي تسيطر عليها شركة النفط العلاقة إيني ومجموعة كاسا ديبوزيتي إي بريستيتي.

ومن جهة ثانية لايزال فرع الشركة الإيطالية سايبام بالجزائر ينتظر قرارا من المحكمة العليا بالجزائرلاستعادة أرصدة مالية تناهز 1000 مليار سنتيم، هي عبارة عن أصول مجمدة في حسابين بنكيين في الجزائر بقيمة 83 مليون أورو .

وكان تقرير سابق للحصيلة المالية للسداسي الأول من السنة لشركة سايبام قد أفاد أنه رغم صدور قرار من محكمة جنايات الجزائر العاصمة برفع التجميد عن أرصدتها المالية التي جمدت سابقا بموحب التحقيق في قضية سوناطراك- سايبام، إلا أن الحسابين البنكيين لايزالان مجمدين، وهذا في انتظار قرار من المحكمة العليا بعد الطعن الذي قدم إلى المحكمة العليا .

ويتواجد في الحسابين البنكيين المجمدين للشركة نحو 83 مليون أورو، وهي قيمة تناهز 1000 مليار سنتيم بالعملة الوطنية، لكنها تراجعت إلى نحو 78 مليون أورو بفعل تغير قيمة صرف الدينار

ولا تزال للشركة أشغال جارية في مشاريع بالجزائر بنحو 23 مليون أورو فقط، ما يعني أنها على وشك إنهاء الأشغال في المشاريع التي حصلت عليها سابقا، خصوصا أن الشركة لم تعلن منذ سنوات حصولها على صفقات جديدة في الجزائر.

و أصرت الشركة الايطالية على خوض التحكيم الدولي بغرفة التجارة الدولية بباريس ، للفصل في المنازعات الحاصلة مع الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك.

وتختلف الشركة الايطالية مع سوناطراك في أربعة مشاريع ،هي منزل لجمت شرق بحاسي مسعود، ومشروع “أل.بي.جي” حاسي مسعود، ومشروع “أل.زاد.2″ لأنبوب الغاز ما بين حاسي الرمل وأرزيو، و”جي.أن.أل.زاد 3” لمركب الغاز المسال بأرزيو.

وتريد سايبام تحصيل تعويضات من سونا طراك تصل قيمتها الى 1.7 مليار أورو ما يقارب 20 ألف مليار سنتيم .

ومن المنتظر أن يبدأ البت في بعض الخلافات بين الطرفين خلال هذا الشهر،ومن المرجح أن تتأخر ملفات أخرى أمام القضاء الدولي إلى نهاية 2019 .

رفيقة معريش