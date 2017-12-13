أعلن المصنع الكوري الجنوبي للهواتف النقالة “سامسونغ اليكترونيكس” عن إطلاق أول مصنع لتركيب الهواتف الذكية في الجزائر من خلال فرعه الجزائري ” سامسونغ ألجيري” وشريكه المختص في التوزيع ” تايمكوم” بقدرة انتاج تقدر ب 5ر1 مليون وحدة في السنة.

وعلى هامش حفل اطلاق المصنعي أشار مدير التسويق بشركة سامسونغ الجزائر السيد رياض عطوشي الى أن “تدشين هذه الوحدة الجديدة للتركيب يعد خطوة هامة في الشراكة الاستراتيجية التي تربط سامسونغ الجزائر بتايمكوم من أجل المساهمة في تنمية النظام الفرعي لقطاع الاتصالات السلكية و اللاسلكية و الرقمي في الجزائر مع ضمان تحويل كبير للتكنولوجيا”.

وأبرز نفس المسؤول أن الامر يتعلق بالنسبة ل”سامسونغ اليكترونيكس” بثاني مصنع للتركيب في العالم بعد ذلك الذي اطلق في الارجنتين مما يؤكد مدى اهتمام المصنع العالمي للسوق الجزائرية مضيفا في هذا الصدد أن “المشروع يأتي أيضا طبقا للاصلاحات الاقتصادية و النمط الجديد للنمو الذي صادقت عليه الحكومة الجزائرية و الرامي الى تنمية و ترويج الانتاج الوطني”.

و ألح يقول أن الهدف بالنسبة لسامسونغ الجزائر يكمن في “عرض مجموعة واسعة من المنتوجات على المستهلكين الجزائريين والتي تستجيب لترقباتهم من حيث التنويع و الجودة” مطمئنا بأن منتوجات سامسونغ المصنوعة في الجزائر ستكون ” تحت اشراف الشركة الأم”.

و من جانبه صرح المسير العام لمؤسسة ” تايمكوم” السيد سعيد عيسى أحسن لوأج أن المصنع الجديد القائم الواقع في المنطقة الصناعية رويبة (الجزائر العاصمة) تم انجازه بأموال خاصة لمؤسسته مما يجعل المشروع جزائري 100 بالمائة.

و من المرتقب أن يستفيد المصنع الذي يتربع على مساحة مقدرة بحوالي 2 هكتارين و المزود بخط تركيب و انتاج مقدر ب 600ر3 متر مربع من توسعة ابتداء من السنة الثانية و من فضاء للتخزين و أخر خاص باللوجستية و كذا من العديد من المنشآت الأخرى المرتبطة بتكنولوجيا تصنيع الهواتف النقالة.

وكشف السيد أحسن أن هذه الوحدة التي تتمتع بإنتاج 5ر1 مليون وحدة من الهواتف الذكية في السنة ستسمح باستحداث 400 منصب شغل مباشر و المئات من المناصب الأخرى في مرحلة اولية مضيفا بأنه من المرتقي أن تصل هذه الوحدة الى 5ر2 مليون وحدة مع بداية السنة الثانية و استحداث 250 منصب شغل أخر مباشر.

و من المرتقب أن يستفيد المهندسون و التقنيون السامون و التقنيون الجزائريون الذين تم توظيفهم في اطار هذا التعاون و المؤطرين من قبل مجموعة من مهندسين و مكونين جنوب كوريين قامت الشركة الام بإرسالها, من مخطط للتكوين المتواصل بالشراكة مع وزارة التكوين المهني “من أجل اتقان مستواهم و الزيادة من نسبة الاندماج الوطني”.

وعن سؤال حول نوع الهواتف الذكية التي سينتجها المصنع أوضح نفس المسؤول أنه سيتم انتاج هواتف “سامسونغ غالاكسي جي” لا سيما J7 Pro J3 Pro و J7 Prime و J7 Core و كذا le Grand Prime Plus تحت العلامة ” سامسونغ في بلادي” مضيفا أن هذه المجموعة التي تم تسويقها ي ستتوسع تدريجيا في اطار مخطط انتاج اعد من طرف “سامونغ ألجيري” و ” تايمكوم”.