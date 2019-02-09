“ساكتة” يدخل المنافسة الرسمية اليوم في “أيام القاهرة للمونودراما”

يرتقب أن يعرض مونودرام “ساكتة” للمخرجة تونس آيت علي، اليوم السبت في المنافسة الرسمية، لمهرجان أيام القاهرة للمونودراما في دورته الثانية، حسب ماتداولته وسائل إعلام مصرية.

ويعرف الحدث الذي سيختتم غدا، تنافس 09 عروض بالمسابقة، هي “أنا كارمن”، “دنيا”، “أدرينالين”، “لقطة من عمري”، “زيارة ذات مساء”، “ساكتة”، “قضبان ذهبية”، “الكابوس”، تمثل دول مصر والإمارات والسعودية واليمن والأردن والجزائر وفرنسا، وليبيا.

كما يحظى المهرجان بإقامة 4 ورش مسرحية في مجالات الإضاءة والكتابة والتمثيل، والكيروجراف، للمدربين المخرج ناصر عبدالمنعم، مصمم الإضاءة أبوبكر الشريف، الكيروجراف مناضل عنتر، الكاتب محمود جمال.

يذكر أن الدورة الأولى من المهرجان، عقدت مارس الماضي، وكرم خلالها اسم الفنان الراحل نور الشريف واسم الكاتب محفوظ عبدالرحمن واسم الناقدة نهاد صليحة.

ص ك