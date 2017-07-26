

دعا وزير التجارة أحمد عبد الحفيظ الساسي منتجي ومصدري مواد التجميل الوطنيين إلى رفع نسبة الإدماج المحلي في المنتوج حفاظا على المواد المدعمة وحماية للإقتصاد الوطني واحتياطي الصرف حسبما أعلن عنه يوم امس الثلاثاء بيان للوزارة.

وكان الوزير قد ترأس اجتماعا لخلية الإنصات و المتابعة للمنتجين والمصدرين لمواد التجميل والتنظيف الإثنين بحضور ممثلي كل من وزارات الصناعة والمناجم و وزارة المالية يضيف البيان.

وكان الساسي قد افتتح هذا اللقاء الإستشاري الموسع بتقديم نظرة عامة عن برنامج الحكومة الداعي لدعم المنتوج الوطني وكذا توجيهات الوزير الأول, عبد المجيد تبون, فيما يخص هذا الإطار تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة .

كما قدم المتعاملون الاقتصاديون بالمناسبة عرض حال تفصيلي حول جملة من المشاكل التي تعترض الفاعلين في ميدان الإنتاج وعلى رأسها المواد الأولية المستعملة إضافة الى طلب الدعم والمرافقة من قطاع التجارة من أجل رفع عمليات التصدير للخارج خاصة نحو القارة الإفريقية التي تعد “سوقا واعدا” حسب المتدخلين.

كما تم خلال الاجتماع تقييم مدى تنفيذ الأعمال التي تم الشروع فيها لمصلحة المنتجين و دراسة المواضيع ذات الطابع الوزاري المشترك التي تقع على عاتق باقي القطاعات المعنية.

و في هذا الصدد ثمن الوزير الجهود المبذولة من طرف المنتجين فيما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية في تخفيض أعباء الواردات ورفع حصص التصدير خارج المحروقات مبديا حرصه كذلك على ضرورة الاهتمام بالجودة والنوعية ورفع إمكانيات البحث والتطوير والحفاظ على صحة المواطن من خلال هذه المواد المنتجة التي قد تشكل خطرا حقيقيا ومباشرا على صحة المستهلك.

كما قدم الساسي توجيهات لإطارات القطاع بمرافقة المنتجين والمصدرين ومتابعتهم عن قرب وتقديم كل التسهيلات التي يخولها القانون مؤكدا على انه سيتم فتح حوار مع باقي القطاعات التي لها صلة بالموضوع.

نسرين.م