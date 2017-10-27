ساركوزي يشبه ما يحصل في السعودية بـ تسونامي

قال نيكولا ساركوزي، الرئيس الفرنسي الأسبق، إن ما يجري في المملكة العربية السعودية “تسونامي،” وذلك خلال مشاركته في مؤتمر مستقبل الاستثمار إلى جانب عدد من كبار رؤساء الشركات ورجال الأعمال والشخصيات الرسمية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها ساركوزي خلال المؤتمر، حيث قال: “لا أعلم إن تمكن العالم من فهم أهمية ما يجري في السعودية، هذا أشبه بتسونامي.. اتفق مع حديث سمو الأمير محمد بن سلمان في أن مشكلة العالم اليوم تكمن في التطرف وعلينا جميعا تسخير الجهود الدولية للقضاء على أي علامة للعنف والتطور.”

وحول الرؤية المستقبلة للسعودية، قال ساركوزي: “ما يحصل في رؤية السعودية 2030 هو عمل تاريخي، يتحد فيه القائد السياسي مع الأمير الشاب لخلق نهضة ستبهر العالم وتعيدنا لتذكر هذه اللحظات.”