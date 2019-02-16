أعلن الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، أمس، عن تنصيب مديرية الحملة الانتخابية للحزب والتي ستعمل بالتنسيق مع المديرية الوطنية التي يرأسها عبد المالك سلال، وذلك من أجل دعم المترشح عبد العزيز بوتفليقة “، مجددا ترحيب حزبه لإعلان الرئيس ترشحه لعهدة جديدة “تلبية لنداء الوطن واستجابة لمناشدة العديد من شرائح المجتمع”.

وأوضح ساحلي خلال إشرافه على افتتاح الندوة الوطنية للمكاتب الولائية للحزب أنه “أن ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة جديدة “رسالة قوية للرأي العام الوطني والدولي، بأن الشعب الجزائري مدرك لكل التحديات التي تواجهها البلاد وكافة المخاطر التي هو على أتم الاستعداد للتصدي لها و إفشالها من خلال تعزيز لحمته الوطنية و تقوية تماسكه الاجتماعي والحفاظ على مكاسبه الاقتصادية والاجتماعية المحققة”.

كما ثمن ساحلي التزام رئيس الجمهورية في حالة فوزه بتنظيم “ندوة وطنية” وتجسيد عهدة إصلاحية تضمن انتقال سلس و متواصل بين الأجيال، مؤكدا أن حزبه يتطلع من خلال ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة أخرى لاستكمال مسار الإصلاح من خلال “تعميق النقاش حول الدستور وحول كل التحديات الاقتصادية والاجتماعية، لتكون فرصة للانتقال بين الأجيال”.

وفي هذا الإطار، أعلن ساحلي عن شروع حزبه في جمع توقيعات المنتخبين المحليين والمواطنين حيث تم توزيع أكثر من 200 ألف استمارة خاصة بالمواطنين وأكثر من 2000 استمارة خاصة بالمنتخبين المحليين والوطنيين.

كما ذكر ساحلي بالإنجازات التي حققها الرئيس في العهدات الأربع السابقة، لاسيما ثقافة المصالحة الوطنية إضافة إلى التكفل بالمطالب الاجتماعية للمواطنين و تدارك العجز المسجل في العديد من المجالات التنموية و الاقتصادية، وكذا استعادة مكانة الجزائر في المحافل الدولية معبر في نفس الوقت عن استعداد حزبه للتنسيق و التعاون مع كافة التكتلات السياسية الداعمة لمسعى الاستمرارية ، من خلال الشروع في حملة تحسيسية لفائدة المواطنين في الولايات شهري فيفري و مارس، مشيرا الى لقاء قريب سيقوم تنشيطه بعين تيموشنت و البيض ، ولقاء آخر في 24 مارس المقبل ببلجيكا.

فلة-س